Dying Light 2: Dateigröße, Crossplay, Mikrotransaktionen und weitere Hinweise

Ab Dezember könnt ihr euch wieder durch eine offene Spielwelt schnetzeln.

„Dying Light 2“ zählt zu den in dieser Woche vorgestellten Spielen. Im Zuge eines Livestreams wurden erstmals Gameplay-Szenen enthüllt. Und auch der Release-Termin steht fest. Weitere Details zum Horrorspiel aus dem Hause Techland offenbarten ein Produkteintrag im Store von Microsoft sowie die Einstufung des amerikanischen ESRB samt Prüfbericht.

Raytracing und Crossplay

Den Angaben im Microsoft-Store lässt sich entnehmen, dass es „Dying Light 2“ auf eine ungefähre Größe von 60 GB bringt, was für ein komplexes Open-World-Spiel nicht allzu viel ist. Nach dem Launch könnte sich am Datenvolumen allerdings einiges ändern. Ebenfalls scheint „Dying Light 2“ Raytracing zu unterstützen, ebenso wie Cross-Plattform-Koop. Hierzu bedarf es allerdingseiner weiteren Bestätigung. Auch 60 FPS und In-App-Käufe

Vom ESRB, einem USK-Pendant, bekam „Dying Light 2“ ein M-Rating verpasst. Der Titel richtet sich demnach an ein mehr oder weniger erwachsenes Publikum mit einem Mindestalter von 17+.

In der Beschreibung des ESRB heißt es im Wortlaut:

„Dies ist ein Action-Adventure, in dem Spieler die Rolle eines Überlebenden (Aiden Caldwell) in einer postapokalyptischen Stadt übernehmen, die von Zombies überrannt wurde. Beim Durchqueren der Open-World-Umgebung interagiert der Spieler mit Charakteren, erfüllt Missionsziele und kämpft im Nahkampf gegen menschliche Überlebende und Zombies.

Die Spieler verwenden behelfsmäßige Schwerter, Macheten und Rohre, um auf ihre Feinde einzuhacken und sie aufzuschlitzen. Der Schaden führt oft zu Zerstückelung und Enthauptung. Große Blutspritzer-Effekte treten auf, wenn Gegner getroffen werden. Große Blutflecken bleiben in der Umgebung zurück.“

Darüber hinaus beinhaltet „Dying Light 2“ einige anzügliche Dialoge, die sich meist den primären Geschlechtsmerkmalen von Frauen widmen. Eine weitere Szene zeigt eine weibliche Figur, die einen Mann in ihr Schlafzimmer führt, bevor die Szene auf Schwarz abblendet. Die Wörter „f**k“ und „c*nt“ sind im Spiel ebenfalls zu hören. Den kompletten ESRB-Bericht lest ihr hier.

„Dying Light 2: Stay Human“ wird am 7. Dezember 2021 für PC (Steam, Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt gebracht. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Dying Light 2“-Übersicht.

