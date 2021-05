Dying Light 2: Setting, Parkour-Details und weitere Infos

Ab Ende des Jahres könnt ihr euch wieder durch eine gefährliche Welt kämpfen.

Gestern wurden nicht nur der Veröffentlichungstermin von „Dying Light 2“ und einige Gameplay-Szenen enthüllt. Auch gab Techland weitere Details zum kommenden Horrortitel heraus.

Während des Streams betonte das Team, dass die Geschichte 20 Jahre nach dem ersten Spiel angesiedelt ist, aber nicht die Notwendigkeit besteht, zunächst den ersten Teil in Angriff nehmen zu müssen. Ihr könnt das Sequel auch ohne Vorkenntnisse genießen und werdet dabei in das grundlegende Setting versetzt, in dem ein Virus die Welt überrollt und 98 Prozent der Weltbevölkerung ausgelöscht hat.

Während die Menschheit einen chemischen Angriff einsetzte, um die Infizierten zu töten, führte dies zu stark verseuchten Gebieten. Zwischenzeitlich konnte sich das Virus weiterentwickeln und neue Arten von Infizierten schaffen, sodass ihr im Sequel weitere Gegner sehen werdet.

Ihr habt die Wahl

Als Aiden, der infiziert ist und darum kämpfen muss, „menschlich zu bleiben“, könnt ihr entscheiden, wie sich der Protagonist entwickelt und ob er sich mit den Bewohnern der Stadt verbündet und ihnen helft, nach einem verlorenen Verwandten sucht oder sich den Night Runners anschließt.

Da Wasser und Elektrizität in der Stadt wichtig sind, wird die Verteilung dieser Ressourcen jeden Bezirk beeinflussen. Durch die entsprechenden Veränderungen und Verbesserungen ergeben sich gewisse Vorteile. So lassen sich neue Werkzeuge wie Autofallen und Seilbahnen freischalten. Die Charaktere werden als komplex und mehrdimensional beschrieben. Einige von ihnen können eure Verbündeten werden, während andere eure Feinde sind.

Die offene Weltkarte ist erneut in zwei Hauptregionen und mehrere Zonen unterteilt. Gebiete mit verlorener Zivilisation wurden ebenso erwähnt wie Nester von Infizierten, die bei Nacht erkundet werden können. Parkour-Fans kommen erneut auf ihre Kosten und können sich noch intensiver als im ersten Teil austoben, denn die Anzahl der Parkour-Moves wurde verdoppelt. Außerdem gibt es 3.000 verschiedene Parkour-Animationen, die von einfachen Bewegungen bis hin zu Tricks reichen.

„Dying Light 2“ kommt am 7. Dezember 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt. Weitere Details zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

