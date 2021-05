Borderlands 3: Crossplay ohne Support für PS4 und PS5

"Borderlands 3" kam schon 2019 auf den Markt.

Der Gearbox-Chef Randy Pitchford hat mitgeteilt, dass sich für „Borderlands 3“ ein Crossplay-Update in der Pipeline befindet. Leider werden die PlayStation-Konsolen nicht unterstützt, da der Publisher den Entwickler gebeten hat, die Unterstützung für die Sony-Konsolen zu entfernen.

Pitchford in einem Tweet: „Zuerst gute oder schlechte Nachrichten? Gute Nachrichten: Ein Update für Borderlands 3 steht in den Startlöchern, das volle Crossplay-Unterstützung für alle Plattformen bietet. Schlechte Nachrichten: Für die Zertifizierung wurden wir vom Publisher aufgefordert, die Crossplay-Unterstützung für PlayStation-Konsolen zu entfernen.“

Lizenzgebühren schuld?

Weitere Details gab Pitchford nicht preis, sodass nur spekuliert werden kann, was der Auslöser war. Vor wenigen Wochen, das für Diskussionen sorgte. Veröffentlichten Dokumenten zufolge müssen Partner wohl eine Lizenzgebühr an Sony zahlen, um die Umsatzeinbußen auszugleichen, wenn sie Crossplay in Spielen für PlayStation-Konsolen ermöglichen.

Die genannten Richtlinien würden allerdings nur unter bestimmten Umständen greifen. Wenn die PSN-Einnahmen für ein Spiel beispielsweise bei 60 Prozent der Gesamtsumme liegen, aber 95 Prozent des Gameplays auf der PlayStation stattfinden würde, wäre eine Zahlung fällig, nicht aber bei einer etwa gleichen Verteilung.

Sollten sich Sony oder Gearbox mit etwas detaillierteren Informationen zum Verzicht von Crossplay in den PS5- und PS4-Versionen von „Borderlands 3“ äußeren, werden wir diese Meldung aktualisieren.

Weitere Meldungen zu Borderlands 3:

„Borderlands 3“ wurde im September 2019 für PS4, PC und Xbox One veröffentlicht. Das Spiel eroberte später in einer optimierten Version die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. Mehr zum Loot-Shooter erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Borderlands 3