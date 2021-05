Dying Light 2: Kostenloses Next-Gen-Upgrade bestätigt

"Dying Light 2 Stay Human" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Vor zwei Tagen ließen die Verantwortlichen von Techland die Bombe platzen und präsentierten nicht nur 8 Minuten Gameplay, sondern auch endlich den Veröffentlichungstermin ihres kommenden Horrorspiels „Dying Light 2“. Darüber hinaus wurde nun ebenfalls ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für den Titel bestätigt.

Dying Light 2: Kostenloses Upgrade von PS4 auf PS5 bestätigt

Dies geht aus einer Twitter-Nachricht von Taylor Lyles hervor, die er gestern veröffentlichte. Lyles arbeitet bei den Kollegen von IGN als Associate Tech Editor und bekam von Techland die Bestätigung für besagtes Upgrade. Das bedeutet, dass alle Spieler, die „Dying Light 2“ für PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, kostenlos auf die PlayStation 5- beziehungsweise Xbox Series X/S-Version des Spiels upgraden dürfen.

Anfang April gaben die Macher bei Techland in einem Interview an, über welche technischen Verbesserungen sich PS5- beziehungsweise Xbox Series-Besitzer gegenüber Spielern des Titels auf den Old-Gen-Konsolen freuen dürfen. Zur Auswahl werden unterschiedliche Modi stehen. Derzeit arbeiten die Macher an einem Qualität-Modus (inklusive Raytracing) sowie Performance- (60+ FPS) und 4K-Modi. Abhängig von euren persönlichen Präferenzen könnt ihr also entweder die Grafik oder die Performance des Open-World-Horrorspiels priorisieren lassen.

Besitzer der alten Konsolen sollen sich laut den Entwicklern jedoch keine Sorgen machen müssen, denn diese seien bereits seit längerer Zeit die Priorität des Studios. Entsprechend wollen alle Beteiligten sicherstellen, dass die Qualität von „Dying Light 2“ auch auf PS4 und Xbox One „auf höchstem Niveau ist.“

Die Story des Spiels setzt 20 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers an und entführt Spieler in der Rolle des neuen Protagonisten Aiden in einen anderen Teil der Welt. Dort müssen sie sich entscheiden, welcher der verschiedenen Fraktionen in der Spielwelt sie sich anschließen wollen, während sie gleichzeitig ein Geheimnis aus Aidens Vergangenheit aufdecken müssen. Wichtig sei dabei jedoch für Aiden immer, menschlich zu bleiben.

Dies erklärt auch den neuen Titel des Games: „Dying Light 2 Stay Human“. Das Spiel befindet sich gegenwärtig noch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie den PC in Entwicklung und soll am 7. Dezember 2021 im Handel erscheinen.

