PES 2022: Weitere Open-Beta-Details und Ankündigung im Juli

Im Juli werden wir mehr über "PES 2022" erfahren.

Nach dem Stealth-Launch des Online-Performance-Tests zu „PES 2022“ folgte von Konami die offizielle Ankündigung mit weiteren Details. Darin schreibt das Unternehmen unter anderem, dass mit der Anspielfassung die Qualität der Online-Spielersuche und die Verbindung zu den Servern analysiert werden soll.

Zweck der Open Beta:

Test der Online-Spielersuche und der Verbindungsqualität, um beides bis zur offiziellen Veröffentlichung zu optimieren.

Befragung der Beta-Tester, um zusätzliche Informationen zur weiteren Verbesserung des Spielerlebnisses zu erhalten.

Verfügbar ist der Beta-Test von „PES 2022“ mit der Bezeichnung „New Football Game Online Performance Test“ auf den Plattformen:

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series X/S

Für die Teilnahme ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Die PlayStation-Version könnt ihr hier aus dem PSN downloaden.

Hinweise von Konami

In der Beta-FAQ wurden einige Details genannt, die für die Nutzung der Test-Fassung relevant sind. Dazu zählen:

Für den Test steht nur eine begrenzte Auswahl von Mannschaften zur Verfügung. Jede Mannschaft hat einen Kader von 22 Spielern, die entsprechend den absolvierten Einsätzen und Spielminuten ausgewählt wurden.

Ihr benötigt kein Abonnement von PlayStation Plus oder Xbox Live Gold, um im Rahmen dieses Tests an Online-Multiplayer-Partien teilzunehmen.

Cross-Generation-Play zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 ist verfügbar.

Multiplayer-Cross-Gen-Gaming zwischen Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S ist verfügbar.

Dieses Spiel befindet sich in der Entwicklung, daher kann es zu unerwarteten Fehlern wie Abstürzen kommen.

Möglicherweise müssen während des Tests ungeplante Wartungen durchgeführt werden.

Damit ihr am Test teilnehmen könnt, müsst ihr im Spiel den Nutzungsbedingungen zustimmen.

Spieldaten aus diesem Test können nicht in die offizielle Verkaufsversion übertragen werden.

Nach Ende des Testzeitraums (am 8. Juli 2021) könnt ihr die Beta-Testversion dieses Spiels nicht mehr ausführen.

Mehr zu PES 2022:

Ankündigung von PES 2022 im Juli

Er beiläufig erwähnte Konami auch, wann das vollständige Spiel enthüllt werden soll. So müsst ihr euch bis zum kommenden Juli gedulden. „Weitere Details zur offiziellen Veröffentlichung und zum eigentlichen Spiel erfahrt ihr in unserer Ankündigung am 21/07/2021“, so das Unternehmen. Unsere Themen-Übersicht zu „PES 2022“ öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PES 2022