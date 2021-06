Sonic Prime: Erste Konzeptgrafiken aus der Netflix-Serie aufgetaucht

"Sonic Prime" startet 2022.

Anfang des Jahres wurde mit „Sonic Prime“ eine neue animierte Serie zu den Abenteuern von Sonic und seinen Freunden angekündigt.

Diese wird nach dem aktuellen Stand der Dinge exklusiv auf Netflix zu sehen sein und im Laufe des kommenden Jahres starten. Schon jetzt erreichten uns allerdings die ersten Konzeptgrafiken, die ihre Runden durch die Weiten des Internets drehen und neben Sonic weitere ausgewählte Charaktere zeigen. Die besagten Artworks stehen in unserer Galerie zur Ansicht für euch bereit.

Eine animierte Serie für die ganze Familie

„Sonic Prime“ entsteht bei den kanadischen WildBrains Studios und wird es laut offiziellen Angaben zunächst auf 24 Folgen bringen. Wie es in der offiziellen Ankündigung weiter heißt, haben wir es hier mit einer Animationsserie zu tun, die ganz neue Geschichten rund um Sonic beziehungsweise seine Freunde erzählt und sich an die ganze Familie richten wird.

„Das animierte Abenteuer mit 24 Folgen für Kinder, Familien und langjährige Fans stützt sich auf die Grundpfeiler der Marke und zeigt die ‚Blaue Unschärfe‘ des bekannten Videospiels in einem Abenteuer mit hoher Oktanzahl, in dem das Schicksal eines seltsamen neuen Multiversums in seinen behandschuhten Händen ruht. Sonics Abenteuer ist mehr als ein Wettlauf um die Rettung des Universums, es ist eine Reise der Selbstfindung und Erlösung“, hieß es zur Handlung weiter.

