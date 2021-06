Sly Cooper 4: Leak enthüllt massig Details zu ursprünglichen Plänen

Auf der PlayStation 3 konnten wir in "Sly Cooper: Thieves in Time" zum letzten Mal auf Raubzug mit dem listigen Waschbären gehen. Ein Leak verrät nun, dass dieses Spiel ursprünglich jedoch in eine andere Richtung gehen sollte.

"Sly Cooper 4" sollte ursprünglich auch Multiplayer-Features enthalten.

Nach drei PlayStation 2-Abenteuern gaben Sucker Punch bekanntlich ihre beliebte Jump ’n‘ Run-Reihe „Sly Cooper“ an ihre Kollegen von Sanzaru Games ab. Diese veröffentlichten mit „Sly Cooper: Thieves in Time“ den vierten und bisher letzten Ableger des Franchise für die PlayStation 3 und PlayStation Vita, doch der Titel sollte ursprünglich in eine ganz andere Richtung gehen. Dies zeigt, wie TheGamer berichtet, ein vor wenigen Tagen aufgetauchter Leak.

Sly Cooper 4: Thiefnet sollte ursprünglich Multiplayer-Elemente beinhalten

Genauer sicherte sich der „Sly Cooper“-Modding-Discord-Channel eine geleakte Präsentation des Pitches, mit dem Sanzaru Games ursprünglich Sony einen vierten Teil der Serie schmackhaft machen wollte. Diesen Pitch veröffentlichten sie anschließend auf Reddit in Form eines ZIP-Ordners, der zahlreiche Dokumente und massig Details zu dem Spiel enthält, das Slys viertes Abenteuer einmal hätte werden können.

Enthalten sind unter anderem Konzeptzeichnungen, Screenshots, kurze Videos und Ideen, in welche Richtung der Titel ursprünglich gehen sollte. Darüber hinaus enthüllt dieser Pitch auch den einstmals von den Entwicklern angedachten Namen des Spiels, der „Sly Cooper: Thiefnet“ lautete. Als Alternative wird in den Unterlagen zudem der Titel „Sly Cooper: Time Bandits“ genannt, der näher am finalen Namen des Endprodukts dran ist.

Unter anderem geht aus dem Material hervor, dass ein sehr großer Fokus der Entwickler ursprünglich wohl auf der PlayStation Vita-Version des Titels gelegen zu haben schien. Zumindest legen dies mehrere geplante Gameplay-Features für diese Version des Games nahe. Einige davon scheinen sehr ambitioniert und wurden nicht ins fertige Spiel übernommen.

Des Weiteren sollte der Titel ursprünglich wohl ebenfalls eine Koop-Multiplayer-Komponente beinhalten, die jedoch letztendlich vollständig verworfen wurde. Ein Video zeigt beispielsweise Szenen, in denen zwei Charaktere durch die Levels laufen und im Pitch werden außerdem spezielle DLC-Episoden für neue Spielfiguren erwähnt. Darüber hinaus sollte „Time Bandits“ eine Mechanik für das Bauen eines Verstecks enthalten, die auch den Besuch der Verstecke anderer Spieler beinhaltete. Spieler hätten versuchen können, in Herausforderungen Beute von anderen zu stehlen.

Zum Thema: Sly Cooper: Sanzaru Games plant keinen neuen Ableger

Einige Artworks zeigen zudem den frühen Look des Spiels, der zwar bereits an den aus „Thieves in Time“ erinnert, allerdings orientiert sich insbesondere Slys Design noch deutlich mehr an dem der Vorgänger. Als Schauplatz sollte indes wohl ein japanisch angehauchtes Setting dienen, obwohl einige Konzeptzeichnungen ebenfalls auf das Alte Ägypten sowie eine Version des Kult-Vampirs Dracula hindeuten.

Was ist eure Meinung zum Pitch dieser frühen „Sly Cooper 4“-Version?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Sly Cooper