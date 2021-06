Rainbow Six Extraction: Entwickler betonen die Bedeutung des strategischen Vorgehens

Wie die Entwickler von Ubisoft klar stellten, kommt es in "Rainbow Six Extraction" nicht nur auf einen regen Waffengebrauch an. Stattdessen rückt auch eine strategische Vorgehensweise in den Fokus.

"Rainbow Six Extraction" erscheint im September 2021.

Mit „Far Cry 6“ auf der einen und „Rainbow Six Extraction“ auf der anderen Seite hat der Publisher Ubisoft für dieses Jahr gleich zwei heiße Shooter-Eisen im Feuer.

Zum neuen Ableger der „Rainbow Six“-Reihe verloren die verantwortlichen Entwickler nun ein paar Worte und wiesen in Person von Game-Director Patrik Méthé darauf hin, dass es nicht nur auf einen regen Gebrauch der enthaltenen Waffen ankommt. Darüber hinaus gehören eine taktische Vorgehensweise und eine strategische Zusammenarbeit mit euren Mitspielern vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden von „Rainbow Six Extraction“ zum Pflichtprogramm.

Ein taktisches Vorgehen wird belohnt

„Es gibt zahlreiche Titel in diesem Genre, die sehr viel Spaß machen, da sie es dem Spieler erlauben, hunderte von Gegnern pro Sitzung gedankenlos niederzumähen. Da wir uns jedoch im Rainbow Six-Universum befinden, war es für uns entscheidend, dass in unserem Spiel taktisches Vorgehen belohnt wird, wenn es darum geht, um erfolgreich zu sein. Wenn man mit gezückten Waffen reingeht, wird man nicht viel Erfolg haben, insbesondere nicht auf den höheren Schwierigkeitsgraden“, führte Méthé aus.

„Rainbow Six Extraction“ verfrachtet euch in ein fiktives Zukunftsszenario, in dem die Welt von einem außerirdischen Parasiten bedroht wird. Eure Aufgabe besteht darin, euch mit bis zu zwei weiteren Spielern zu Teams zusammenzuschließen und den Kampf gegen die tödliche Bedrohung aufzunehmen.

„Rainbow Six Extraction“ wird am 16. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S, Google Stadia sowie Amazon Luna erscheinen. Unterstützt werden dabei sowohl das Crossplay-Feature als auch die Cross-Progression.

