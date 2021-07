GTA Online: US-Unabhängigkeitstag mit neuen Inhalten und Boni gefeiert

Auch in der Welt von "GTA Online" wird der US-Unabhängigkeitstag natürlich gefeiert. Freuen dürft ihr euch über thematisch passende Inhalte und Boni.

Wie die Verantwortlichen von Rockstar Games bekannt gaben, warten in „GTA Online“ ab sofort neue Inhalte und Boni auf euch, mit denen auch der US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli gefeiert wird.

Versprochen werden unter anderem dreifache Belohnungen in „Stockpile“ und mobilen Operationen sowie doppelte Belohnungen beim Finden von Schatztruhen und versteckten Paketen auf Cayo Perico oder unter Wasser. Während der USA-Fallschirmrucksack zum US-Unabhängigkeitstag kostenlos bei Ammu-Nation erhältlich ist, fungiert das BCTR-T-Shirt in dieser Woche als kostenloser Log-in-Bonus.

Zu den Preisen, die in den Konkurrenzkämpfen warten, gehören ein Pisswasser-, Benedict-, Patriot- und Supa Wet-Bierhelm oder das Freudensstatue-T-Shirt. Der Declasse Hotring Sabre im einzigartigen „Patriot Beer 19“-Design hingegen wartet als Hauptpreis der Woche am Glücksrad. Auch die Schnäppchenjäger unter euch kommen in dieser Woche auf ihre Kosten.

Folgende Rabatte warten: 50 Prozent Rabatt auf Spezialgegenstände zum Unabhängigkeitstag wie die Western Sovereign, das Feuerwerkabschussgerät, den patriotischen Fallschirm und mehr. 40 Prozent Rabatt auf die mobile Kommandozentrale sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen sowie 50 Prozent Rabatt auf Bunker und zugehörige Renovierungen und Anpassungen. 25 Prozent Rabatt werden euch zudam auf das ausrangierte U-Boot Kosatka sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen eingeräumt.

Anbei die Übersicht über die Prime-Boni der Woche.

Die Prime-Boni der Woche

Boni mit Prime Gaming: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA-Dollar, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Rabatte mit Prime Gaming: 70 Prozent auf die Buckingham Valkyrie sowie 80 Prozent auf den Dinka Sugoi

