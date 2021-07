Among Us: PS4- und PS5-Release in mehreren Editions

"Among Us" erscheint für die gängigen Konsolen. Und kaufen könnt ihr nicht nur die Standardversion. Auch verschiedene Editions werden angeboten. Wir haben eine Übersicht für euch.

"Among Us" soll in diesem Jahr für PS5 und PS4 erscheinen.

„Among Us“ wurde vor einiger Zeit für Konsolen bestätigt. Und ergänzend gaben der Publisher Maximum Games und der Entwickler Innersloth heute bekannt, dass für diese Plattformen drei verschiedene Collector’s Editions veröffentlicht werden. Der Launch erfolgt zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und Switch.

Welche Inhalte die Editions von „Among Us“ mit sich bringen werden, verrät die folgende Übersicht. Zwischen 33 und 90 Euro müsst ihr beim Kauf ausgeben.

Among Us-Editions in der Übersicht

Among Us: Crewmate Edition (€32.99):

Das Hauptspiel Among Us und alle DLC-Add-ons: Airship-Bundle, Skin-Bundle Polus-Karte, Skin-Bundle MIRA HQ, Hamster-Bundle, Bettkrebs-Bundle, Hirnschnecke-Bundle, Stickmin-Bundle und Mini-Besatzung-Bundle.

Exklusive DLC-Inhalte der Retail-Version

Linsenförmige 3D-Hülle von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

„Impostor Syndrome“-Stickerbogen von Alyssa Herman

1 von 12 speziellen holografischen Mira HQ-Zugangskarten von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Gefaltetes Poster der Skeld-Karte, gestaltet von Cannon Kissane

Einlösbarer Code für 6 Hintergrundbilder für PC/Mobiltelefon von Amy Liu von Innersloth

Among Us: Impostor Edition (€49.99):

Das Hauptspiel Among Us und alle DLC-Add-ons: Airship-Bundle, Skin-Bundle Polus-Karte, Skin-Bundle MIRA HQ, Hamster-Bundle, Bettkrebs-Bundle, Hirnschnecke-Bundle, Stickmin-Bundle und Mini-Besatzung-Bundle.

Exklusive DLC-Inhalte der Retail-Version

Linsenförmige 3D-Hülle von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

„Impostor Syndrome“-Stickerbogen von Alyssa Herman

1 von 12 speziellen holografischen Mira HQ-Zugangskarten von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Gefaltetes Poster der Skeld-Karte, gestaltet von Cannon Kissane

Einlösbarer Code für 6 Hintergrundbilder für PC/Mobiltelefon von Amy Liu von Innersloth

„Crewmate vs Impostor“-Umhängeband von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Lila Plüsch-Besatzungsmitglied von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

„Spinning Into Space“-Anstecknadel (drehbar) von Cynthia Her

Limiterte Impostor-Schachtel

Among Us: Ejected Edition (€89.99):

Das Hauptspiel Among Us und alle DLC-Add-ons: Airship-Bundle, Skin-Bundle Polus-Karte, Skin-Bundle MIRA HQ, Hamster-Bundle, Bettkrebs-Bundle, Hirnschnecke-Bundle, Stickmin-Bundle und Mini-Besatzung-Bundle.

Exklusive DLC-Inhalte der Retail-Version

Limited Edition SteelBook von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

„Impostor Syndrome“-Stickerbogen von Alyssa Herman

1 von 12 speziellen holografischen Mira HQ-Zugangskarten von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Gefaltetes Poster der Skeld-Karte, gestaltet von Cannon Kissane

Einlösbarer Code für 6 Hintergrundbilder für PC/Mobiltelefon von Amy Liu von Innersloth

„Crewmate vs Impostor“-Umhängeband von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Lila Plüsch-Besatzungsmitglied von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

„Spinning Into Space“-Anstecknadel (drehbar) von Cynthia Her

„Crewmate-Fleecedecke“ von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Rote „Impostor“-Beanie von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Limitierte Ejected-Edition-Schachtel

„Among Us“ wird im Laufe des Jahres für Konsolen auf den Markt gebracht, nachdem die PC-Version bereits für eine Menge Hype sorgen konnte. Ein präziser Release-Termin wurde zunächst nicht genannt. Sobald dieser folgt, lassen wir es euch wissen.

