Tails of Iron: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum handgezeichneten Rollenspiel

Heute bedachten uns die Entwickler der Old Bug Studios nicht nur mit einem frischen Trailer zum handgezeichneten Rollenspiel "Tails of Iron". Darüber hinaus wurde der Releasetermin des etwas anderen Fantasy-Abenteuers bestätigt.

"Tails of Iron" erscheint im September 2021.

Mit „Tails of Iron“ entsteht bei den unabhängigen Entwicklern der Old Bug Studios ein Fantasy-Abenteuer, das sich an Spieler richten soll, die auf der Suche nach einer etwas anderen Rollenspiel-Erfahrung sind.

„Tails of Iron“ wird von offizieller Seite als ein Rollenspiel beschrieben, das vor allem mit seiner unterhaltsamen Geschichte und der handgezeichneten Spielwelt punkten wird. Darüber hinaus dürfen sich die Spieler auf einen Erzähler freuen, der von niemand geringerem als Doug Cockle, der englischen Stimme des „The Witcher“-Protagonisten Geralt, vertont wird.

Trailer stimmt auf das Abenteuer ein

Im spielerischen Bereich hingegen wird sich „Tails of Iron“ an den „Soulslike“-Titeln orientieren und Ausweichrollen, Konter oder tödlichen Exekutionen bieten. Ein weitläufiges und trügerisches Königreich bestehend aus sechs unterschiedlichen Biomen, jedes gespickt mit geheimen Pfaden und Schätzen, wartet dabei auf seine Erkundung.

Zum Thema: PlayStation Store: Laut Jason Schreier ist das Support-Team für Indies „stark unterbesetzt“

„Treue Begleiter, komplexe Kämpfe und anpassbare Ausrüstungsgegenstände untermalen die mitreißende Story in dieser immersiven, handgezeichneten 2D-Welt voller Überraschungen“, so die offizielle Beschreibung weiter. Wie heute bekannt gegeben wurde, wird „Tails of Iron“ ab dem 17. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein.

Passend zur Bestätigung des Releasetermins zeigt sich „Tails of Iron“ heute in einem neuen Trailer.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tails of Iron