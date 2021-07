WRC 10: Neuer Trailer dreht sich um die Karriere von Sébastien Loeb

"WRC 10" erscheint im September 2021.

In Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Publisher Nacon veröffentlichten die Entwickler von KT Racing einen neuen Trailer zum Offroad-Rennspiel „WRC 10“.

In den Mittelpunkt des neuen Videos rückt die Karriere des legendären Rallye-Piloten Sébastien Loeb. In der offiziellen Beschreibung des neuen Trailers heißt es, dass „WRC 10“ das 50-jährige Bestehen der Rallye mit einer brandneuen Jubiläumsausgabe feiert. „Erlebe die intensivsten Momente von Sébastien Loebs Karriere noch einmal, von seinem Sieg 2002 bei der Rallye Deutschland über die Rallye Schweden 2004 bis hin zur Rallye de España 2018“, so die Entwickler weiter.

Die Teams und Wertungsprüfungen der aktuellen Saison

Bei „WRC 10“ haben wir es mit dem offiziellen Lizenztitel zur aktuellen Saison zu tun. Daher dürft ihr euch sowohl auf die 52 aktuellen Teams als auch mehr als 120 Wertungsprüfungen freuen. Neben zahlreichen Fahrzeugen der laufenden Saison, sind in „WRC 10“ zudem 20 legendäre Fahrzeuge namhafter Hersteller wie Subaru, Mitsubishi, Lancia und Toyota mit von der Partie.

In diesem Jahr soll die „WRC“-Reihe vor allem mit ihrer überarbeiteten Physik-Engine punkten, durch die Verbesserungen wie eine komplexere Aerodynamik, ein realistischeres Gefühl beim Bremsen oder eine bessere Soundkulisse den Weg ins Spiel finden.

„WRC 10“ wird am 2. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

