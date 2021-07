Apex Legends: Arbeiten an der Cross-Progression von Hackerangriffen ausgebremst

Respawn Entertainment kämpfte in der Vergangenheit immer wieder mit Hackerangriffen.

In den vergangenen Wochen hatte das originale „Titanfall“ immer wieder mit Cheatern und Hackerangriffen zu kämpfen. Eine Entwicklung, die vor wenigen Tagen auf die Spitze getrieben wurde.

Da die Community der Meinung war, dass die Entwickler von Respawn Entertainment „Titanfall“ vernachlässigen und nicht genug gegen die Probleme, über die die Spieler zuletzt klagten, tun, entschlossen sich vereinzelte Nutzer dazu, das Heft in die Hand zu nehmen und kurzerhand auch „Apex Legends“ zu hacken. Das mit dem Hackerangriff auf „Apex Legends“ verfolgte Ziel: Die Macher von Respawn Entertainent auf die Probleme von „Titanfall“ aufmerksam zu machen.

Ein Szenario, das die Spieler wie die Entwickler gleichermaßen frustrieren dürfte. Darauf deutet auch ein aktueller Tweet von „Apex Legends“-Game-Director Chad Grenier hin, in dem dieser die Frage gestellt bekam, wann endlich mit der Unterstützung der Cross-Spielstände im Battle-Royal-Shooter zu rechnen sei. Wie Grenier entgegnete, befindet sich das entsprechende Update weiterhin in Arbeit.

Allerdings sieht sich Respawn Entertainment mit dem Problem konfrontiert, dass immer wieder Entwickler abgestellt werden müssen, um die durch die Hackerangriffe verursachten Probleme in „Titanfall“ beziehungsweise „Apex Legends“ zu beheben. Dies wiederum führe dazu, dass sich die Cross-Save-Unterstützung von „Apex Legends“ weiter verzögert.

Wann mit weiteren Info-Updates zu diesem Thema oder gar einem Termin zu rechnen ist, wollte Grenier nicht bestätigen.

In development, although recent hacks on Apex and TF have slowed down the progress of it as we context switch to solving live game issues.

— Chad Grenier (@ChadGrenier) July 10, 2021