Firewall Zero Hour: Operation Rubicon startet mit Season-Pass und neuen Inhalten

In "Firewall Zero Hour" geht die nächste Season an den Start. Einmal mehr erwarten euch neue Inhalte und ein kostenpflichtiger Season-Pass.

Passend zum Launch der neuen Season könnt ihr die Deluxe Edition des VR-Shooters 50 Prozent günstiger kaufen.

Am heutigen 13. Juli 2021 startet in „Firewall Zero Hour“ die siebte Saison mit dem Namen „Operation Rubicon“. Damit werden neue Missionen und Aufgaben eingeführt. Auf weitere Karten verzichteten die Entwickler von First Contact Entertainment.

Zahlreiche kosmetische Belohnungen

Zur Ausstattung der neuen Season des VR-Shooters „Firewall Zero Hour“ gehören 24 neue kosmetische Belohnungen. So erwarten euch nach dem Abschluss der Missionen verschiedene Schmuckstücke, Gesichtsbemalungen und Tarnskins. Hinzukommen eine Granate mit blauem Rauch und der kostenpflichtige „Rubicon Op Pass“, der euch Zugang zu Premium- und Bonus-Mission-Belohnungen gewährt.

Der legendäre Waffenskin von „Operation Rubicon“ trägt den Namen „Gilded Sten“. Vergeben wird er an „Rubicon Op Pass“-Inhaber, die alle Free-, Premium- und Bonus-Missionen in „Operation Rubicon“ beenden sowie für 250.000 Crypto.

Die Hack-Keys können wiederum genutzt werden, um sofort eine Operational-Mission abzuschließen und die kosmetische Belohnung zu erhalten. „Das ist perfekt für alle Spieler, die leider nicht so viel Zeit haben“, heißt es auf dem PlayStation Blog, wo ihr weitere Details zur neuen Season findet. Falls ihr noch Keys aus der letzten Saison habt, könnt ihr sie in „Operation Rubicon“ nutzen.

Folgende Bundles werden angeboten:

Rubicon Op Pass + 25 Hack Keys (19.99 USD)

Rubicon Op Pass + 5 Hack Keys (7.99 USD)

Rubicon Op Pass + 1 Hack Key (3.99 USD)

5 Hack Keys Pack (4.99 USD)

Firewall Zero Hour Digital Deluxe Edition im Angebot

Falls ihr „Firewall Zero Hour“ noch nicht besitzt, könnt ihr im PlayStation Store zum Rabattpreis die Digital Deluxe-Edition des Shooters kaufen. Sie enthällt zusätzliche Kontraktoren, Camo-Skins, Gesichtsbemalungen und Waffen-Skins. Der Preis wurde von 39,99 Euro auf 19,99 Euro gesenkt. In Anspruch nehmen könnt ihr das Angebot bis zum 22. Juli 2021.

