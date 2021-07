Fall Guys Ultimate Knockout: Fünfte Season „Jungle Adventure“ offiziell angekündigt

"Fall Guys: Ultimate Knockout" startet in Kürze in die nächste Season.

Nachdem sich die Hinweise auf eine neue Season zu „Fall Guys: Ultimate Knockout“ in den vergangenen Tagen verdichteten, wurde diese nun auch offiziell angekündigt.

Die mittlerweile fünfte Season des unterhaltsamen Party-Battle-Royal-Titels wird den Namen „Jungle Adventure“ tragen und laut den verantwortlichen Entwicklern von Mediatonic bereits in Kürze starten. Ein konkreter Starttermin wurde bisher allerdings nicht genannt. Auch Details zu den Belohnungen, die mit dem Start der „Jungle Adventure“-Season einhergehen, lassen noch auf sich warten.

Als sicher gilt, dass wir uns unter anderem auf neue Skins und andere thematisch zum Urwald-Setting der neuen Season passende Items freuen dürfen. Darüber hinaus erreichten uns vor wenigen Tagen Gerüchte um PlayStation-exklusive Outfits, denen im Rahmen der fünften Season der Weg in „Fall Guys: Ultimate Knockout“ geebnet werden könnte. Dies ließ zumindest ein vermeintlicher Leak vermuten.

Zum Thema: Fall Guys: Season 5 offenbar mit exklusiven PlayStation-Outfits

Für den Leak verantwortlich war der Insider „KrxnkyFG“, der mit seinen Angaben in der Vergangenheit des Öfteren richtig lag. Wie „KrxnkyFG“ berichtete, dürfen wir uns auf Outfits zu beliebten PlayStation-Titeln wie „NieR Automata“, „Rachtet & Clank“, „Astrobot“, „Kena: Bridge of Spirits“ oder „Spelunky“ einstellen.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher zwar nicht, aufgrund des nahenden Starts der fünften Season dürften handfeste Informationen zu den Inhalten der fünften Season aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Wow…

You solved #BigJigsawus in 1 hour and 12 minutes…

The theme for Season 5 is JUNGLE ADVENTURE

Here’s the finished puzzle! pic.twitter.com/i23A0lie14

— Fall Guys 🔜 Season 5 👑 (@FallGuysGame) July 13, 2021