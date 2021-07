Rainbow Six Extraction: Vigils Fähigkeiten im neuen Trailer vorgestellt

In wenigen Monaten werden die bekannten Operator aus „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ ein neues kooperatives Abenteuer erleben. In „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ werden die Spezialeinheiten zusammenarbeiten, um eine außerirdische Bedrohung in die Schranken zu weisen. In letzter Zeit haben die Verantwortlichen von Ubisoft bereits mehrere Videos veröffentlicht, die die Operator nach und nach vorstellen.

Der Meister des lautlosen Angriffs

Nachdem man uns bereits Ela, Sledge, Alibi und Lion vorgestellt hatte, legt man den Fokus nun auf Vigil. Der koreanische Operator, der dafür bekannt ist sich vor Kameras verstecken zu können, wird in „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ ebenfalls in den Kampf ziehen. Einmal mehr kann er sich vor den Augen der Feinde verstecken und durch deren Reihen schleichen.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Vor drei Jahren stürzte in der idyllischen Stadt Truth and Consequences ein Meteor auf eine Gemeinde in New Mexico nieder und setzte einen unbekannten Parasiten frei. Eine Handvoll Operator aus Rainbow Six Siege konnte den ersten Ausbruch scheinbar eindämmen – bis der Chimera-Parasit, tödlicher denn je, an mehreren Orten in den USA wiederauftauchte.“

Mehr zum Thema: Rainbow Six Extraction – Crossplay- und Cross-Save-Unterstützung bestätigt

„Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ wird am 16. September 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Google Stadia erscheinen. Hier ist der neue Trailer:

