Apex Legends: „Emergence“-Season inkl. der Legende Seer angekündigt – Trailer & Details

Wie Electronic Arts und die Entwickler von Respawn Entertainment bekannt gaben, steht mit „Emergence“ die mittlerweile zehnte Season des Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ in den Startlöchern.

Diese wird am 3. August 2021 auf allen Plattformen, für die „Apex Legends“ erhältlich ist, starten und im Zuge des „EA Play Live 2021“-Events am Donnerstag dieser Woche ausführlich vorgestellt. Wie allerdings schon jetzt bestätigt wurde, wird mit der zehnten Season eine neue Legende den Weg in „Apex Legends“ finden. Hierbei haben wir es mit Seer zu tun, der im aktuellen „Geschichten aus den Outlands“-Video zu sehen ist.

Ranked-Matches in der Arena und eine Erweiterung von World’s Edge

Zu Seer heißt es in der heutigen Ankündigung kurz und knapp: „Mit Mikrodronen und dem Auge eines Künstlers kann Seer Gelegenheiten erspähen, die andere Legenden wahrscheinlich verpasst hätten, und auf unglaublich wunderschöne Weise Vorteile aus ihnen ziehen.“ Hinzukommen weitere Inhalte und Neuerungen, auf die sich die Spieler in der „Emergence“-Season freuen dürfen.

Versprochen werden unter anderem Ranked-Matches in der Arena, ein umfangreiches Update der „World’s Edge“-Karte sowie die neue Waffe „Rampage LMG“. Weitere Eindrücke und Details zur neuen Season folgen wie eingangs erwähnt am Donnerstag.

„Apex Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich. Darüber hinaus kann der Battle-Royal-Shooter auf den neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

