Yonder Enhanced Edition: Der neue Releasetermin und ein Trailer zur PS5-Umsetzung

"Yonder: The Cloud Catcher Chronicles" erscheint auch für die PS5.

Eigentlich sollte die technisch überarbeitete Enhanced Edition zu „Yonder: The Cloud Catcher Chronicles“ bereits im Mai für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erscheinen.

Bekanntermaßen wurde aus diesem Vorhaben nichts. Zum Abschluss der Woche spendierten die Entwickler von Prideful Sloth der Next-Gen-Version von „Yonder: The Cloud Catcher Chronicles“ einen neuen Releasetermin und gaben bekannt, dass der PlayStation 5-Release nun am 27. Juli 2021 und somit in der kommenden Woche erfolgen wird. Die Xbox Series X und die Xbox Series S hingegen werden am 5. August 2021 versorgt.

Kein kostenloses Next-Gen-Upgrade vorgesehen

Spieler, die „Yonder: The Cloud Catcher Chronicles“ bereits für die Xbox One oder die PlayStation 4 ihr Eigen nennen, werden im Fall eines Upgrades auf die Enhanced Edition ein weiteres Mal zur Kasse gebeten, da auf ein kostenloses Next-Gen-Upgrade verzichtet wird. Auf der PS5 bietet euch das Abenteuerspiel eine Darstellung in 4K und 60FPS, deutlich reduzierte Ladezeiten sowie eine Unterstützung der exklusiven DualSense-Features.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Jungen, der nach einem Schiffsunglück an der Küste von Gemea strandet, erkundet mit ihm ein unbekanntes Land und versucht, den Bewohnern zu helfen, eine unheimliche Bedrohung abzuwehren, welche ihr Land zu vernichten droht.

Anbei der offizielle Trailer zum nahenden PS5-Release von „Yonder: The Cloud Catcher Chronicles“.

