Hitman 3: Season of Lust gestartet – Roadmap, Trailer & Details

Unter dem Namen "Season of Lust" startet heute die neueste Season des Stealth-Action-Titels "Hitman 3". Wir verraten euch, welche Inhalte in den nächsten Wochen im Detail geboten werden.

"Hitman 3" startet in die nächste Season.

Unter dem Namen „Season of Lust“ starteten die Entwickler von IO Interactive heute die neueste Staffel von „Hitman 3“, die euch in den nächsten Wochen diverse neue Inhalte bescheren wird.

In der „Season of Lust“ führt euer Weg auf die „Berlin“-Karte, wo ein weiterer Escalation-Auftrag auf euch wartet. Dieses Mal geht es darum, einen Safe aufzuspüren und diesen zu sprengen, um einen Verehrer ausfindig machen und eliminieren zu können. Damit für die nötige Abwechslung gesorgt ist, wird das Ziel bei jedem erneuten Durchlauf neu generiert.

Ein neues Elusive-Target, ein permanentes Event und mehr

Mit sofortiger Wirkung steht mit „Marrakesh“ zudem eine neue Map bereit, die kostenlos erkundet werden kann. In diesem Fall bis zum 8. August 2021. Bei „The Heartbreaker“ wiederum handelt es sich um ein neues Elusive-Target, das ihr im Zeitraum zwischen dem 30. Juli 2021 und dem 9. August 2021 in Angriff nehmen könnt, um euch exklusive Belohnungen zu verdienen. Wie bei den Elusive-Targets üblich, habt ihr auch bei „The Heartbreaker“ lediglich einen Versuch, um euer Ziel zur Strecke zu bringen.

Zum Thema: Hitman 3: Verkaufszahlen stiegen im Vergleich zum Vorgänger um 300 Prozent

Auch ein neues permanentes Event hält im Zuge der „Season of Lust“ Einzug in „Hitman 3“. Die sogenannte „Dartmoor Garden Show“ startet am 5. August 2021. Diesbezüglich führen die Macher von IO Interactive aus: „Dieses einzigartige Event ist Dartmoor, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben.“

„Mit strahlendem Himmel über ihnen wurden vier verschiedene Gärten auf dem Gelände des Herrenhauses angelegt, um den Höhepunkt gärtnerischer Exzellenz aus der ganzen Welt zu präsentieren. Jeder Garten wurde von einem Weltklasse-Gärtner kuratiert, der seine besten Blüten drei Juroren präsentiert – die Sie vielleicht als bekannte Persönlichkeiten aus der Eröffnung des Burj Al-Ghazali in Dubai wiedererkennen.“

Abschließend warten verschiedene Waffen darauf, von euch freigeschaltet zu werden. Alle weiteren Details zur heute gestarteten „Season of Lust“ findet ihr auf der offiziellen Website.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Hitman 3