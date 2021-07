NEO The World Ends with You: Rollenspiel erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

Ab sofort ist das Action-Rollenspiel "NEO: The World Ends with You" für die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich. Passend zum heutigen Release darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

"NEO: The World Ends with You" ist ab sofort für die PS4 erhältlich.

Nach knapp 14 Jahren geht die Rollenspielserie aus dem Hause Square Enix mit „NEO: The World Ends with You“ heute in ihre nächste Runde.

Der Nachfolger ist für die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich. Die Umsetzung für den PC befindet sich noch in Arbeit und folgt im Herbst dieses Jahres. Passend zum heutigen Release zeigt sich „NEO: The World Ends with You“ im offiziellen Launch-Trailer. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store eine kostenlose Demo zum Nachfolger.

Die faszinierenden Straßen von Tokio

In „NEO: The World Ends with You“ schlüpft ihr in die Rolle von Rindo, einem Anführer der Wicked Twisters. Dieser kämpft in den farbenfrohen und faszinierenden Strassen von Tokio darum, das Spiel der Reaper zu überleben und zu gewinnen. Dafür verbündet ihr euch mit anderen Charakteren, rüstet deren Pins aus und erlernt mächtige Fähigkeiten, um euch in den rasanten Kämpfen zu behaupten.

Zum Thema: NEO The World Ends With You: Kurzer Trailer führt uns nach Shibuya

„NEO: The World Ends with You kombiniert ein eindrucksvolles Shibuya im Anime-Stil mit temporeichem Gameplay, einem grandiosen Soundtrack und einer fesselnden Geschichte, um ein unvergessliches Erlebnis zu erschaffen“, heißt es von offizieller Seite weiter.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu NEO: The World Ends with You