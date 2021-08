Xuan-Yuan Sword VII: Release-Zeitraum für PS4 weiter eingegrenzt

"Xuan-Yuan Sword VII" erscheint digital und als Disk-Version.

Softstar Entertainment und Eastasiasoft haben mitgeteilt, dass das Action-Rollenspiel „Xuan-Yuan Sword VII“ in Europa im kommenden September auf den Markt gebracht wird. Zuvor war grob von einem Release im Sommer die Rede. Die Veröffentlichung erfolgt für Xbox One und PlayStation 4 – sowohl als Download- als auch als Retail-Version. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen neuen Trailer zu „Xuan-Yuan Sword VII“.

„Xuan-Yuan Sword VII“ umfasst englische, französische, deutsche, spanische und russische Untertiteloptionen. Für den Vertrieb der physischen Ausgabe sorgt Maximum Games.

„Xuan-Yuan Sword VII“ ist ein ARPG, das in der chinesischen Geschichte und Mythologie verwurzelt ist. Als Spieler übernehmt ihr die Rolle von Taishi Zhao, einem ruhigen und zuverlässigen Schwertkämpfer, der versehentlich in ein tragisches Schicksal verwickelt wurde. Um seine Familie beschützen zu können, begibt er sich auf eine Reise in das chaotische Reich, um die Wahrheit zu finden.

Auf seinem Weg muss Taishi Zhao eine Vielzahl von Kampftechniken beherrschen. Mit der Elysium-Schriftrolle bewaffnet kann er die Zeit verlangsamen, Monster absorbieren oder die Umgebung verändern. Im Spielverlauf könnt ihr die Rüstung und Waffen verbessern, passive Fähigkeiten entwickeln und neue Techniken nutzen.

„Xuan-Yuan Sword VII ist eine Hommage an die Landschaft, Zivilisation und Kultur des alten Chinas, durchdrungen von der Mystik seiner eigenen Legenden“, so die Macher. „Mit einer Geschichte, die tief in der alten chinesischen Geschichte und Mythologie verwurzelt ist, stellt Xuan-Yuan Sword VII beides als ein fantastisches und chaotisches Reich unter der Herrschaft einer neuen Xin-Dynastie neu dar.“

