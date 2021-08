UK-Charts: Ratchet & Clank – Rift Apart kehrt in die Top 10 zurück

Zum Start in die Woche stehen ab sofort auch die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit. Diesen lässt sich unter anderem entnehmen, dass der Action-Plattformer "Ratchet & Clank: Rift Apart" in die wöchentlichen Top 10 zurückkehrte.

Passend zum Start in die neue Woche dürfen die von GfK Chart-Track erhobenen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen.

Den Platz an der Spitze sicherte sich mit „Mario Kart 8 Deluxe“ aus dem Hause Nintendo ein alter Bekannter. Auf den weiteren Rängen fanden sich Rockstar Games‘ Open-World-Dauerbrenner „Grand Theft Auto 5“ und die Nintendo Switch-Version von „Minecraft“ ein. Sowohl „Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game“ als auch „F1 2021“ fielen aus den Top 3 und belegten in der vergangenen Woche die Positionen Vier und Sechs.

Der einzige Neueinsteiger in den Top 10 landete in der vergangenen Woche auf dem achten Rang. Die Rede ist vom Rougelike-Hit „Hades“, der mit etwas Verspätung nun auch für die PlayStation- und Xbox-Systeme veröffentlicht wurde. Darüber hinaus kehrte der PlayStation 5-exklusive Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“ in die Top 10 zurück. Eine Entwicklung, die auf die neuen PS5-Kontingente zurückzuführen ist, die kürzlich den Weg in den britischen Handel fanden.

Anbei die kompletten Top 10 in der Übersicht.

Die Top 10 in der Übersicht

1. (2) Mario Kart 8: Deluxe

2. (7) Grand Theft Auto 5

3. (6) Minecraft (Switch)

4. (3) Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game

5. (5) Animal Crossing: New Horizons

6. (1) F1 2021

7. (8) Assassin’s Creed Valhalla

8. (Neu) Hades

9. (5) The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

10. (Re) Ratchet & Clank: Rift Apart

