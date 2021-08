Far Cry 6: Nach 24 Jahren – Produzent Emile Liang verlässt Ubisoft

Wie der Branchen-Veteran Emile Liang bestätigte, entschloss er sich nach mehr als 20 Jahren dazu, den Publisher Ubisoft zu verlassen. Zuletzt arbeitete er als Produzent am kommenden Shooter "Far Cry 6".

"Far Cry 6" erscheint Anfang Oktober.

Zu den dienstältesten und gleichzeitig führenden Angestellten von Ubisoft gehört zweifelsohne der Branchen-Veteran Emile Liang.

Emile Liang arbeitete zuletzt bei Ubisoft Toronto als Produzent am kommenden Shooter „Far Cry 6“. Wie Liang bestätigte, wird es sich bei „Far Cry 6“ um den letzten Ubisoft-Titel handeln, an dem er mitwirkt. So entschloss er sich nach mehr als 24 Jahren dazu, den Publisher zu verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen und ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Liang möchte der Videospiel-Industrie treu bleiben

Liang heuerte im Mai 1998 bei Ubisoft an und bedankte sich zum Abschied bei seinen Kollegen und Vorgesetzten für die langjährige Unterstützung. Wie Liang ausführte, möchte er der Videospiel-Industrie treu bleiben und diese „mit seiner eigenen Firma aus einem neuen Blickwinkel betrachten“. Weitere Details zu seinen Zukunftsplänen sollen zu gegebener Zeit folgen.

Zu den bekanntesten Werken, an denen Liang mitwirkte, gehörten „Prince of Persia: The Sands of Time“, bei dem er den Posten des Associate-Producers bekleidete, „Prince of Persia: The Two Thrones“, „Splinter Cell: Conviction“, „Assassin’s Creed 3“ und „Assassin’s Creed Unity“.

In den vergangenen Jahren konzentrierte er sich bei Ubisoft Toronto auf die Arbeiten an der „Far Cry“-Reihe, die mit „Far Cry 6“ am 7. Oktober 2021 in ihre nächste Runde geht.

