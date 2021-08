Red Dead Online: In dieser Woche mit doppelten Belohnungen für Plünderer und mehr

Ab sofort warten in der Welt von "Red Dead Online" neue Inhalte und Boni auf die Spieler. Wir verraten euch, worauf ihr euch in dieser Woche im Detail freuen dürft.

"Red Dead Online": Neue Belohnungen und Inhalte warten auf die Spieler.

In einer aktuellen Pressemitteilung wiesen die Verantwortlichen von Rockstar Games darauf hin, dass in „Red Dead Online“ ab sofort neue Inhalte und Boni auf die Spieler warten.

In dieser Woche gibt es für das Plündern von Lagern und Anwesen sowie für die Blutgeldmissionen „Hausräumung“ und „Dreck am Stecken“ die doppelte Anzahl an RDO-Dollar und Erfahrungspunkten. Darüber hinaus wartet hier ein Rabatt von 30 Prozent auf einen Revolver, wenn ihr eine der beiden Missionen abschließt.

Kostenlose Emotes für Spieler auf beiden Seiten der Ehrenskala sind in den diesen Tagen ebenfalls mit von der Partie: Spieler ab Rang 100 mit niedriger Ehre schalten das Emote „Kampfansage“ frei und Spieler ab Rang 100 mit hoher Ehre, die diese bis zum 23. August halten, schalten das Emote „Herzlich lachen“ frei.

Zum Thema: Take-Two: Gewinne gesteigert – GTA 5 & Red Dead Redemption 2 mit neuen Meilensteinen

Schließt ihr in den kommenden Tagen eine Free-Roam-Mission ab, erhaltet ihr einen Gutschein für ein ausgewähltes Paar Handschuhe bis Rang 15, während der Log-In in dieser Woche mit drei starken Arzneien und drei Spezial-Wundertonika belohnt wird, die in eure Lagertruhe oder zu einer Postmeisterei geschickt werden.

Und auch Schnäppchenjäger kommen in dieser Woche auf ihre Kosten. So warten auf alle Verbrauchsgegenstände beim Arzt Rabatte in Höhe von 50 Prozent sowie 30 Prozent auf alle Mehrzweckpferde, den Schnellreiseposten, alle Wurfwaffen, Halstücher und alle kosmetischen Rollengegenstände bei Madam Nazar.

Anbei die Übersicht über die Quick-Draw-Club- und Prime-Vorteile der Woche.

Die Vorteile der Woche in der Übersicht

Vorteile im Quick-Draw-Club: Mitglieder im Quick-Draw-Club #1, die bis zum 23. August auch den zweiten Teil kaufen, erhalten 300 RDO-Dollar und 2000 XP. Wer alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs kauft, erhält den Halloween-Pass #2 kostenlos.

Prime-Gaming-Vorteile: Alle, die ihr Konto vor dem 30. August mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten einen Gutschein für einen kostenlosen Hut bis Rang 15, ein Angebot über 50 Prozent Rabatt auf das Rolling-Block-Gewehr sowie ein Angebot über 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Lagerausstattung bei Wilderness Outfitters.

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Red Dead Online