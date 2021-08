Heute Abend wird "Call of Duty Vanguard" enthüllt. Am Live-Event teilnehmen könnt ihr einmal mehr im Shooter "Call of Duty Warzone". Activision verspricht Belohnungen.

"Call of Duty Vanguard" wird voraussichtlich im November erscheinen.

Die Enthüllung von „Call of Duty Vanguard“ steht bevor. Am heutigen Abend soll der Shooter im Zuge eines Events in „Call of Duty Warzone“ vorgestellt werden. Und Teilnehmer werden belohnt. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Informationen zu „Battle of Verdansk“, so der Name des Enthüllungs-Events, zusammengefasst.

Falls ihr das Event zu „Call of Duty Vanguard“ live verfolgen möchtet, müsst ihr euch spätestens um 19:30 Uhr in „Warzone“ einfinden. Empfohlen wird, sich frühzeitig in den Shooter einzuloggen, da durchaus mit einem höheren Spieleransturm zu rechnen ist.

Allerdings gibt es einen weiteren Grund, sich schon vor der Enthüllung von „Call of Duty Vanguard“ mit „Warzone“ zu beschäftigen. Denn im Vorfeld werden doppelte Erfahrungspunkte gewährt. Das Double-XP-Event steht von 18:30 bis 19:29 Uhr zur Verfügung. Und es spielt keine Rolle, welche Playlist ihr zockt.

Battle of Verdansk mit Belohnungen

Die eigentliche Enthüllung von „Call of Duty Vanguatd“ startet heute um 19:30 Uhr. Wie die Entwickler über die Social-Media-Kanäle mitteilten, sollt ihr Ausschau nach einem gepanzerten Vehikel halten, das sich auf dem Weg nach Verdansk befindet. Ziel ist es offenbar, dieses Vehikel zu zerstören.

Wer am Event teilnimmt und die Ziele erfüllt, kann sich auf besondere Belohnungen einstellen. Die Entwickler stellen Waffen-Blaupausen, Messer-Blaupausen, Bike-Skins und weitere Inhalte in Aussicht. Spekuliert wird, dass diese an „Call of Duty Vanguard“, das im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, angelehnt sind.

Diese Belohnungen winken:

Waffen-Blaupause

Messer-Blaupause

Motorrad-Skin

Zeitmesser

Welche Aufgaben erfüllt werden müssen, steht noch nicht fest. Doch laut Charlieintel müsst ihr euch an die folgende Reihenfolge halten:

Nehmt an der Schlacht teil

Besiegt das Ziel

Erreicht den Fluchtpunkt

Holt euch die Belohnungen

Wann „Call of Duty Vanguard“ erscheinen soll, ist weiterhin offen. Gerüchten zufolge gilt der 5. November 2021 als heißer Kandidat für die Veröffentlichung des neuen Activision-Shooters. Auch die unterstützten Plattformen wurden noch nicht beim Namen genannt. Es dürfte allerdings auf die Konsolen PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie auf den PC hinauslaufen. Mehr zu „Call of Duty Vanguard“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

