Call of Duty Vanguard: Ankündigung, offizieller Trailer und Enthüllungsevent

Activision hat "Call of Duty Vanguard" offiziell bestätigt. Die weltweite Enthüllung wird am 19. August um 19:30 Uhr im Rahmen von "Call of Duty Warzone" stattfinden. Die Plattformen und das Erscheinungsdatum wurden noch nicht bestätigt.

Gerüchte, Hinweise, Leaks, zu frühe Freischaltungen in den Stores und am Ende die offizielle Bestätigung mit einem Trailer: Auch im Fall von „Call of Duty Vanguard“ erfolgt die Enthüllung nach einem bewährten Muster.

Vorstellung am 19. August 2021

Allerdings müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden. Die etwas informativere Enthüllung des Shooters mit ersten Details erfolgt am 19. August 2021. Mit einem Trailer wurde dieser Zeitpunkt soeben offiziell bestätigt. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Und auch der Ort der Präsentation ist keine Überraschung: Am genannten Tag, es ist der kommende Donnerstag, könnt ihr die Enthüllung von „Call of Duty Vanguard“ live auf Verdansk – also in „Call of Duty Warzone“ – erleben. Los geht es um 19:30 Uhr unserer Zeit.

„Nimm an der Schlacht teil und erlebe die weltweite Enthüllung von Call of Duty Vanguard live im Spiel“, so Activision. Auch doppelt absahnen könnt ihr im Zuge des Enthüllungsevents. „Spiele in einer beliebigen Playlist zwischen 18:30 Uhr und 19:29 Uhr und bereite dich auf die Teilnahme an einem zeitlich begrenzten Event mit doppelten XP, doppelten Waffen-EP und doppelten Battle Pass-EP vor, bevor die Schlacht beginnt.“

Mit „Call of Duty Vanguard“ werdet ihr in den Zweiten Weltkrieg zurückverfrachtet und nehmt offenbar an einigen dramatischen Missionen teil. Vielleicht könnt ihr alle Hinweise im ersten Trailer entschlüsseln.

Der kürzlich geleakte Release-Termin des Shooters wurde am heutigen Abend nicht bestätigt. Auch wurden die unterstützten Plattformen nicht beim Namen genannt. Es dürfte allerdings auf die Konsolen PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie auf den PC hinauslaufen. Unsere bisherigen Meldungen zu „Call of Duty Vanguard“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

