Call of Duty Vanguard: Sony mimt den Spielverderber – Vorstellung in dieser Woche bestätigt

Nachdem sich in den vergangenen Tagen bereits entsprechende Gerüchte hielten, sorgte Sony Interactive Entertainment heute für einen Leak. Wie im PlayStation Store bestätigt wurde, wird "Call of Duty: Vanguard" in der Tat in dieser Woche vorgestellt.

Wie wir mittlerweile wissen, entsteht das neueste „Call of Duty“-Abenteuer, das in diesem Jahr erscheint, bei den „Call of Duty: WW2“-Machern von Sledgehammer Games.

Nachdem sich in den vergangenen Tagen recht hartnäckig das Gerücht hielt, dass der Shooter im Laufe dieser Woche offiziell vorgestellt wird, erreichte uns am heutigen Montag die offizielle Bestätigung – wenn auch über Umwege. Statt Activision und Sledgehammer Games bestätigte Sony Interactive Entertainment mit einer zu früh freigeschalteten Grafik im PlayStation Store, dass der neue Shooter in der Tat den Namen „Call of Duty: Vanguard“ tragen wird.

Offizielle Präsentation am Donnerstag Abend

Des Weiteren geht es aus der besagten Grafik hervor, dass die offizielle Präsentation von „Call of Duty: Vanguard“ am Donnerstag, den 19. August 2021 um 19:30 Uhr unserer Zeit im Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ über die Bühne gehen wird. Dann dürften uns auch die ersten Details zur spielerischen Umsetzung und dem Setting ins Haus stehen.

Wie in den vergangenen Tagen veröffentlichte Teaser-Clips andeuteten, führt unser Weg im neuesten Ableger der „Call of Duty“-Reihe an die Westfront, wo wir unter anderem vor der Aufgabe stehen werden, die Artilleriebatterie bei Merville (Frankreich) zu erobern beziehungsweise zu zerstören.

Weitere Details zu „Call of Duty: Vanguard“ reichen wir natürlich nach, sobald uns diese erreichen.

High res version of the image (via @CODTracker) pic.twitter.com/HoYkA0yZZZ — CharlieIntel – Call of Duty News (@charlieINTEL) August 16, 2021

