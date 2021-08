Destiny 2: Showcase am kommenden Dienstag – Neue Erweiterung und Season werden enthüllt

In wenigen Tagen möchte Bungie zahlreiche neue Informationen zu "Destiny 2" enthüllen. Es sollen die neue Erweiterung "The Witch Queen" und die "Season of the Lost" vorgestellt werden.

Der Online-Shooter „Destiny 2“ wird in Kürze eine neue Season erhalten. Nun haben die zuständigen Entwickler von Bungie mitgeteilt, dass man in wenigen Tagen auch einen Showcase veranstalten wird, um die neuen Inhalte vorzustellen.

Eine neue Erweiterung und eine Season

Demnach sollte man sich den Dienstag, den 24. August 2021 im Kalender markieren, wenn man die Enthüllung nicht verpassen möchte. Die Pre-Show wird um 17 Uhr beginnen, während die Hauptveranstaltung ab 18 Uhr auf Twitch zu sehen sein soll.

Mara Sov, die Königin der Erwachten, wird in der „Season of the Lost“ zurückkehren. Zudem wird man die Erweiterung „The Witch Queen“ und die neue Season im Rahmen des Showcases vorstellen. Die entsprechenden Informationen werden wir euch aufbereiten, sobald sie enthüllt werden.

„Destiny 2“ erschien ursprünglich im September 2017 für die PlayStation 4 und die Xbox One. Über die Jahre hinweg folgten auch Umsetzungen für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Google Stadia. Zudem haben die Entwickler bereits mehrere Erweiterungen veröffentlicht, die neue Abenteuer, Geschichten, Schauplätze, Waffen und vieles mehr ins Spiel brachten.

Nachdem sich Bungie im Jahre 2019 von Activision trennte, hat das Studio die komplette Entwicklung selbstständig übernommen und sich für eine langfristige Unterstützung des Online-Shooters entschieden. Demnach soll ein Nachfolger noch einige weitere Jahre auf sich warten lassen. Stattdessen möchte man die Hüter mit weiteren Erweiterungen und Seasons bei Laune halten.

The Queen returns in Season of the Lost. August 24 @ 9AM PT // https://t.co/P3UimOAtDM pic.twitter.com/ouGFFMh6as — Destiny 2 (@DestinyTheGame) August 20, 2021

