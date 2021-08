Marvel’s Guardians of the Galaxy: Grand Unifier Raker im neuen Trailer vorgestellt

Heute bedachten uns Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics mit einem frischen Cinematic-Trailer zu "Marvel's Guardians of the Galaxy". In den Mittelpunkt rückt dieses Mal Grand Unifier Raker.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" erscheint im Oktober 2021.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Crystal Dynamics nicht nur an neuen Inhalten und Updates zu „Marvel’s Avengers“.

Darüber hinaus entsteht beim US-Studio derzeit „Marvel’s Guardians of the Galaxy“, das sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet. Heute bedachten uns Square Enix und die Macher von Crystal Dynamics mit einem frischen Cinematic-Trailer, in dem etwas näher auf einen ausgewählten Charakter eingegangen wird. In den Mittelpunkt rückt dieses Mal Grand Unifier Raker.

Ein Einzelspieler-Erlebnis ohne DLCs und Mikrotranskationen

Offiziellen Angaben zufolge versteht sich „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ als eine klassische Einzelspieler-Erfahrung, bei der sich die Verantwortlichen von Crystal Dynamics bewusst dazu entschlossen, auf DLCs und Mirkotransaktionen zu verzichten. Wie es in einer entsprechenden Stellungnahme hieß, wurde diese Design-Entscheidung getroffen, um dafür zu sorgen, dass jeder Nutzer die gleiche Spielerfahrung erhält.

Zum Thema: Guardians of the Galaxy: Verzicht auf DLCs nicht auf das Feedback zu Marvel’s Avengers zurückzuführen

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ wird am 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Zeitgleich wird eine reine Cloud-Umsetzung für Nintendos Switch erscheinen.

„Die Spieler und Spielerinnen begeben sich in dieser neuen Geschichte von Marvel’s Guardians of the Galaxy mit Star-Lords Jet-Boots auf einen wilden Ritt durch den Kosmos. Sie sprengen sich mit den unberechenbaren Guardians von einer explosiven Situation zur nächsten und treffen dabei auf neue und bekannte Marvel-Charaktere, die alle in den Kampf um das Schicksal der Galaxie verstrickt sind. Getreu dem Motto: Du schaffst das! Wahrscheinlich..“, so die offizielle Beschreibung weiter.

