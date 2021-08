LEGO Star Wars The Skywalker Saga: Neuer Gameplay-Trailer bestätigt Veröffentlichung im Frühling 2022

Warner Bros. Interactive Entertainment und TT Games präsentieren uns am heutigen Abend einen neuen Gameplay-Trailer zu dem Action-Adventure „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“. Dabei kann man einmal mehr eine Vielzahl bekannter Szenen aus den neun Hauptfilmen der „Star Wars“-Saga erkennen, die mit dem typischen Humor der LEGO-Spiele ausgestattet wurden.

Die Geschichte einer Familie

In „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ sollen die Spieler die komplette Geschichte der Skywalker-Familie erleben können. Dementsprechend kann man Anakins Anfänge auf Tatooine ebenso erleben wie die Abenteuer von Luke und Leia. Auch die Geschichten rund um Rey und Kylo Ren werden umgesetzt. Dabei soll man auch spielerisch einiges an Abwechslung geboten bekommen. Neben den bekannten actionreichen Lichtschwertkämpfen kann man sich auch in Weltraumschlachten beweisen. Selbstverständlich sollen hunderte neue Charaktere und Fahrzeuge auf die Spieler warten,

Einen konkreten Erscheinungstermin haben die Verantwortlichen noch nicht bekanntgegeben, So hat man lediglich bestätigt, dass die Veröffentlichung von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ im Frühling 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erfolgen soll.

