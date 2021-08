Stray Blade: Neues Action-Rollenspiel für Konsolen und PC angekündigt – Erster Trailer und Details

Unter dem Namen „Stray Blade“ befindet sich ein neues Action-Rollenspiel für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC in Entwicklung. Der Publisher 505 Games und das zuständige Entwicklerstudio Point Blank haben das nächste Jahr als Veröffentlichungszeitraum festgelegt. Neben einem ersten Trailer und einigen Screenshots haben die Verantwortlichen auch einige Details enthüllt.

Wiedergeboren in einem vergessenen Land

In „Stray Blade“ sollen herausfordernde Kämpfe das Können des Spielers auf die Probe stellen. Dabei kann man auch die uralten Ruinen einer rätselhaften Zivilisation erkunden. In dem Verlorenen Tal Acrea, das nur noch in Legenden Erwähnung findet, soll eine große Macht schlummern. Allerdings entdeckt man dieses vergessene Land und stirbt. Doch ein Wunder erweckt einen nach einiger Zeit wieder zum Leben und bindet einen an dieses Land.

Gemeinsam mit dem treuen Begleiter Boji soll man in diesem verwüsteten und vom Krieg zerrütteten Land das Gleichgewicht wiederherstellen. Dabei kann man auch die eigene Freiheit zurückerlangen, verschollene Städte und gewaltige Thronsäle mächtiger Gottkönige erkunden und tiefer in die Geheimnisse vordringen. Die Welt soll sich stets im Wandel befinden. Dazu heißt es unter anderem: „Jeder Sieg hinterlässt eine Spur in der Welt und so wird der Wandel zum ewigen Begleiter auf deiner Reise. Selbst wenn du stirbst, bleibt die Zeit nicht stehen. Kehre an die Stätten deiner Siege zurück und sieh, welche Veränderungen du bewirkt hast. Doch sei auf der Hut! Mit deinen Taten werden auch die Herausforderungen wachsen.“

Damit man bereits einen Eindruck von „Stray Blade“ erhält, kann man sich den neuen Trailer anschauen:

