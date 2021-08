Ratchet & Clank Rift Apart: Rift-Mechanik wäre auch auf PS3 realisierbar, meint Jon Burton

Der sekundenschnelle Weltenwechsel ist die Kernmechanik von "Ratchet & Clank: Rift Apart".

Jon Burton ist der Gründer von Traveller’s Tales. Das britische Entwicklerstudio hat in den vergangenen Jahren ausschließlich an Lego-Videospielen gearbeitet.

Ein aktuelles Video auf seinem YouTube-Kanal widmet sich dem Action-Platformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“. Dort erläutert er, warum die Rift-Mechanik theoretisch auch auf der veralteten PlayStation 3 möglich gewesen wäre.

Die Behauptung, dass die Reisemechanik ohne die SSD der PlayStation 5 nicht realisierbar gewesen wäre, bezeichnet er als „irreführend“. Das im Vorfeld gezeigte Spielmaterial präsentiert erstaunliche Sequenzen, in denen Ratchet und Clank sich zwischen verschiedenen Welten hin- und herbewegen. Diese Weltenwechsel wurden mit actionreichen Passagen verknüpft.

Lediglich kurze Abschnitte mit begrenztem Gameplay

In Wirklichkeit handle es sich aber nur um Zwischensequenzen oder „sehr kurze Abschnitte mit begrenztem Gameplay“. Laut Burton waren die Umgebungen in den sogenannten Taschendimensionen am einfachsten umzusetzen, weil sich dahinter kleine Areale mit begrenzter Kulisse verbergen. Es sei nicht mehr als eine Art Himmelskuppel, ein paar Plattformen, schöne Beleuchtung und generischen Objekten zu sehen.

Somit wäre selbst auf älterer Hardware nicht besonders viel Speicherplatz notwendig. Vor allem die generischen Objekte würden zu der erreichten Ladezeit führen.

Related Posts

Im Allgemeinen ist Burton von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ jedoch voll überzeugt. In den Kommentaren fügt er hinzu: „Ich finde das Spiel großartig, und Insomniac ist ein tolles Entwicklerteam. Die SSD wird voll ausgenutzt und ermöglicht ein fantastisch aussehendes Spiel mit unglaublicher Grafik. Das Einzige, dem ich widerspreche, ist das Marketing. Dieses behauptet, das Gameplay sei nur auf der PS5 mit einer SSD möglich. Das ist eindeutig nicht wahr, und das Video erklärt, warum. Aber Insomniac rockt.“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ratchet & Clank: Rift Apart