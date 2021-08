PS Plus September 2021: Lineup möglicherweise geleakt

Das PS Plus-Lineup für September 2021 wurde möglicherweise vor der Ankündigung in der kommenden Woche geleakt. Erwarten würden euch wie gewohnt zwei PS4-Games und ein PS5-Spiel.

"Overcooked! All You Can Eat" könnte im September dabei sein.

Offiziell angekündigt wurde das September-Lineup für PlayStation Plus zwar noch nicht. Doch einmal mehr scheint es, dass es vor der großen Enthüllung zu einem Leak kam. Der Hinweis stammt von Dealabs, wo das PS Plus-Lineup nicht zum ersten Mal vorzeitig in den Umlauf gebracht wurde.

Sollten die Angaben auch diesmal stimmen, dann erwarten euch im September 2021 wieder drei Spiele, die über PS Plus freigeschaltet werden. Dabei handelt es sich um:

PS Plus im September 2021 (Gerücht)

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 84

User-Score: 6.2

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Hitman 2 (PS4)

Veröffentlicht im Januar 2021

Metascore: 82

User-Score: 8.3

Regulärer Peis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Veröffentlicht im April 2020

Metascore: 56

User-Score: 6.1

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Zu beachten ist, dass Dealabs eine Community-Seite ist, auf der Mitglieder mehr oder weniger frei posten können, sodass die Liste nicht als finale Bestätigung angesehen werden sollte.

Offizielle Ankündigung der PS Plus-Spiele

Bis Sony das Geheimnis lüftet, werden noch ein paar Tage vergehen. Denn die Ankündigung der PS Plus-Spiele für September 2021 findet erst in der kommenden Woche statt. Sollte Sony bei der alten Regel bleiben, dann erfolgt die Herausgabe der Liste am Mittwoch, dem 1. September 2021 in den späten Nachmittagsstunden.

Die Freischaltung der PS Plus-Spiele für September 2021 erfolgt dann am 7. September 2021. Es ist der erste Dienstag des neuen Monats und damit traditionell der Tag, an dem PlayStation Plus-Games freigeschaltet werden.

In der Zwischenzeit könnt ihr die „Gratis-Spiele“ laden, die Sony im laufenden August zur Verfügung gestellt hat. Um welche es sich handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Mehr zu PlayStation Plus:

PlayStation Plus kostet abgesehen von besonderen Angeboten 60 Euro pro Jahr. Zu den Vorteilen einer Mitgliedschaft zählen die Spiele der Instant Games Collection, der Cloud-Speicher, besondere Rabatte wie regelmäßige Double Discounts und Aktionen wie exklusive Betas. Mehr zu PlayStation Plus erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus