Lost Judgment: Hinweis auf eine Demoversion entdeckt

In wenigen Wochen werden SEGA und Ryu ga Gotoku Studio das Action-Adventure „Lost Judgment“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Xbox One veröffentlichen. Ab dem 24. September 2021 wird man in der Rolle des Privatdetektivs Takayuki Yagami einen weiteren Kriminalfall lösen können, der unter anderem Kamurocho in Atem hält.

Eine Demo könnte den Beginn zeigen

Sollte man sich noch nicht sicher sein, ob man das neue Abenteuer kaufen sollte, kann man scheinbar in Kürze auch eine Demoversion spielen. Im Backend des japanischen PlayStation Stores hat der Twitter-Account psnrelease2 einen Hinweis auf die Demo gefunden. Sie trägt den Namen „Lost Judgment: Unjudged Memory Trial Version“.

Zudem stellt sich die Frage, ob die Demo auch im europäischen PlayStation Store erscheinen wird. In der Vergangenheit war dies nicht immer garantiert. Welche konkreten Inhalte in der Testversion enthalten sein werden, ist ebenfalls unbekannt. Meistens gewährte Ryu ga Gotoku Studio den Anfang eines Spiels, um den Spielern einen Ersteindruck zu geben.

Nachdem die „Yakuza“-Reihe mit dem aktuellsten Ableger zu einem rundenbasierten Kampfsystem wechselte, werden die „Judgment“-Spiele weiterhin das klassische actionreiche Echtzeit-Kampfsystem zu bieten haben. Im Gegensatz zu den Geschichten der japanischen Unterwelt, die die Hauptreihe erzählt, befindet man sich auf der anderen Seite des Gesetzes und versucht Straftäter zu überführen.

