Lost Judgment: Umfangreicher Story-Trailer macht euch mit der Handlung vertraut

"Lost Judgment" nähert sich der Veröffentlichung. Zuvor könnt ihr euch einen neuen Story-Trailer anschauen, der euch in knapp sieben Minuten mit der Handlung vertraut macht.

Ab September könnt ihr euch in das Abenteuer stürzen.

Sega hat anlässlich der Gamescom 2021 einen erweiterten Story-Trailer zu „Lost Judgment“ veröffentlicht. Der Clip, der unterhalb dieser Zeilen eingebunden ist, liefert einen fast sieben Minuten langen Blick in das Spiel, ohne dass zusammenhängende Gameplay-Szenen gezeigt werden. Diese findet ihr allerdings in großer Anzahl in unserer Themen-Übersicht.

Ein luftdichtes Alibi

Nachfolgend nochmals eine Zusammenfassung der Handlung: In „Lost Judgment“ schlüpft ihr in die Rolle von Takayuki Yagami, der als Detektiv und Anwalt vor der Aufgabe steht, ein scheinbar perfektes Verbrechen aufzuklären: Denn der Hauptverdächtige hat ein scheinbar luftdichtes Alibi.

Im Bezirksgericht Tokio wird Akihiro Ehara angeklagt, eine Frau in einem überfüllten Zug begrapscht zu haben. Das Video eines Passanten, das seinen Fluchtversuch und die anschließende Festnahme zeigt, ist in den Nachrichten zu sehen. Und der öffentliche Aufschrei fordert eine Höchststrafe.

Parallel dazu wurde ein Mord verübt, der Ehara zugeschrieben wird. Offen ist allerdings die Antwort auf die Frage, wie zwei Verbrechen unabhängig voneinander und zur gleichen Zeit begangen werden können? Und was zunächst wie eine Rachegeschichte beginnt, entwickelt sich laut Hersteller bald zu einem verworrenen Netz von Verschwörungen, in dem sich die Opfer häufen.

„Lost Judgment“ wird am 24. September 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt gebracht. Nachfolgend der anfangs erwähnte Story-Trailer in der erweiterten Version:

