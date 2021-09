Rainbow Six Siege: Neue Season „Crystal Guard“ gestartet und weitere Gratis-Trial angekündigt

Mit "Crystal Guard" startete heute die nächste Season des taktischen Multiplayer-Shooters "Rainbow Six Siege". Passend dazu kündigten die Verantwortlichen von Ubisoft eine weitere Gratis-Trial an, die interessierten Spielern die Möglichkeit bietet, einen Blick auf den Shooter zu werfen.

Nach der offiziellen Ankündigung im vergangenen Monat wurde „Crystal Guard“, die neueste Season des taktischen Multiplayer-Shooters „Rainbow Six Siege“, heute auch offiziell an den Start gebracht.

Zu den wichtigsten neuen Inhalten dürfte sicherlich die neue Operatorin Osa gehören, die mit dem Talon-8-Clear-Shield ausgestattet ist. Gleichzeitig ist Osa laut offiziellen Angaben in der Lage, sich bei Bedarf mit ihrem Schild in der Hand fortzubewegen und Angriffe abzuwehren. Allerdings sind in diesen Momenten keine Sprints möglich und auch eine Waffe kann nicht ausgerüstet werden. Weiter wird Osa als eine Operatorin mit mittlerer Geschwindigkeit und mittlerer Panzerung, ausgerüstet mit einer 556 Xl oder PDW9 als Primärwaffe und der PMM als Sekundärwaffe, beschrieben.

Weitere Gratis-Trial am Wochenende

Zu den weiteren Bestandteilen der neuen „Crystal Guard“-Season gehören überarbeitete Versionen von „Bank“, „Küste“ und „Clubhaus“. Alle drei Karten wurden laut Entwicklerangaben komplett überarbeitet um das Balancing, die Umweltzerstörung, die Schallausbreitung und die Beleuchtung zu verbessern. Weitere Details zu den Inhalten und Optimierungen der neuen Season haben wir hier für euch zusammengefasst.

Passend zum Start der neuen Season kündigte Ubisoft eine neue Gratis-Trial zu „Rainbow Six Siege“ an, die am Donnerstag, den 9. September 2021 starten und bis Sonntag, den 12. September 2021 zur Verfügung stehen wird. Versorgt werden mit dem PC, der PlayStation 4, der PlayStation 5, der Xbox One sowie der Xbox Series X/S alle Plattformen.

Je nach Plattform und Version des Spiels kann „Rainbow Six Siege“ im Rahmen der Gratis-Trial mit Rabatten in Höhe von bis zu 80 Prozent erworben werden.

