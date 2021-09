Injustice: Erster Trailer zum DC-Animationsfilm veröffentlicht

"Injustice" erscheint am 4. November 2021 in Deutschland.

Nachdem Warner Bros. Home Entertainment Mitte Mai eine Zeichentrick-Adaption von „Injustice: Gods Among Us“ ankündigte, durften die Kollegen von IGN heute exklusiv den ersten Trailer zum Film veröffentlichen. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Injustice: Animationsfilm adaptiert DC-Videospiel und -Comicreihe

Der Zeichentrickfilm wird dabei primär auf dem 2013 veröffentlichten preisgekrönten Prügelspiel-Hit aus dem Hause NetherRealms Studios („Mortal Kombat“) basieren. Darüber hinaus werden wohl, zumindest ausgehend vom Trailer, ebenfalls Elemente der „Injustice“-Comicbuchreihe in den Animated Movie eingearbeitet werden.

Nachdem der Joker es müde geworden ist, immer und immer wieder gegen Batman zu kämpfen, hat er Superman als sein neues Ziel auserkoren. Der Clownprinz des Verbrechen bringt den Mann aus Stahl dazu, seine eigene Frau, ihr ungeborenes Kind und ihre Heimatstadt vernichten, woraufhin Superman beschließt, solche Verbrechen nie wieder zuzulassen. Er errichtet langsam ein Regime, doch nicht alle DC-Superhelden wollen sich ihm anschließen.

Im englischen Original leihen diverse bekannte Schauspieler den ikonischen Charakteren ihre Stimme. Dazu zählen Justin Hartley („Smallville“) als Superman, Anson Mount („Star Trek Discovery“) als Batman, Janet Varney („Die Legende von Korra“) als Wonder Woman sowie Kevin Pollak („War Dogs“) als Joker und Gillian Jacobs („Community“) als Harley Quinn.

„Injustice“ erscheint in den USA am 19. Oktober 2021 auf Blu-ray, 4K Blu-ray und digital. Hierzulande wird der Zeichentrickfilm, wie aus einem Eintrag bei Amazon hervorgeht, am 4. November 2021 auf Blu-ray veröffentlicht.

Werdet ihr euch den „Injustice“-Animationsfilm ansehen?

