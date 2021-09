UK-Charts: Tales of Arise und mehr – Gleich vier Neueinsteiger in den Top 10

Zum Start in die neue Woche stehen ab sofort auch die aktuellen britischen Software-Charts bereit. Wie sich diesen entnehmen lässt, gelang es in der vergangenen Woche gleich vier neuen Titeln, sich in den Top 10 zu platzieren.

"Tales of Arise" stieg in die Top 10 der britischen Software-Charts ein.

Pünktlich zum Start in die neue Woche stellten GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit.

Wie sich diesen entnehmen lässt, gelang es in der vergangenen Woche gleich vier Neuveröffentlichungen, sich in den Top 10 der britischen Retail-Charts zu platzieren. Den Platz an der Spitze sicherte sich die Switch-exklusive Minispiel-Sammlung „WarioWare: Get it Together!“ – gefolgt von den ebenfalls neuen Titeln „Tales of Arise“ auf der einen und „NBA 2K22“ auf der anderen Seite.

Der vierte Neueinsteiger in Form von „Life Is Strange: True Colors“ fand sich auf dem sechsten Platz ein. Auffällig ist, dass alle Neueinsteiger den Großteil ihrer Verkäufe auf den PlayStation-Plattformen verbuchten. Bei „Tales of Arise“ entfielen beispielsweise 58 Prozent der Verkäufe auf die PS5, 28 Prozent auf die PS4 und 13 Prozent auf die Xbox Series X/S.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei „NBA 2K22“ ab, bei dem sich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel wie folgt aufteilen: 46 Prozent auf der PS5, 27 Prozent auf der PS4, 13 Prozent auf der Xbox One, 10 Prozent auf der Xbox Series X/S und 2 Prozent auf der Switch. Bei „Life is Strange: True Colors“ hingegen stemmte die PS5 alleine 54 Prozent der Verkäufe, während auf die PS4-Fassung 28 Prozent der Retail-Verkäufe entfielen.

Anbei die komplette Top 10 der vergangenen Woche.

UK-Charts: Die Top 10 der letzten Woche (Retail-only)

1. WarioWare: Get it Together!

2. Tales of Arise

3. NBA 2K22

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Minecraft (Switch)

6. Life is Strange: True Colors

7. Animal Crossing: New Horizons

8. F1 2021

9. Grand Theft Auto 5

10. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

