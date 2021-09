UK-Charts: Ein Dauerbrenner kehrt an die Spitze zurück

Zum Start in die neue Woche erreichten uns heute die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien. Wie sich diesen entnehmen lässt, kehrte ein alter Bekannter an die Spitze der Retail-Charts zurück.

Diese beziehen sich auf die Woche bis zum 4. September 2021 und berücksichtigen ausschließlich Einheiten, die über den britischen Einzelhandel verkauft wurden. „Aliens: Fireteam Elite“, der Spitzenreiter der Vorwoche, verlor massiv an Boden und belegte in der vergangenen Woche nur noch den zwölften Rang. Den Platz an der Spitze sicherte sich die Switch-Version von „Minecraft“, die in den vergangenen Monaten zu den Stammgästen in den Top 10 der britischen Software-Charts gehörte.

Auf den weiteren Plätzen folgen die beiden Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“ und „Grand Theft Auto 5“. Der erste PlayStation 5-Exklusiv-Titel in Form von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ fand sich in der vergangenen Woche auf dem vierten Platz ein.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche.

Großbritannien: Die Top der letzten Woche (Retail-only)

1. Minecraft (Switch)

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Grand Theft Auto 5

4. Ratchet and Clank: Rift Apart

5. Animal Crossing: New Horizons

6. Marvel’s Avengers

7. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

8. F1 2021

9. FIFA 21

10. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

