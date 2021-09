Sherlock Holmes Chapter One: PS4- und Xbox One-Versionen erscheinen später

Die New-Gen-Versionen sind weiterhin auf Kurs.

Der „Sherlock Holmes: Chapter One“-Entwickler Frogwares hat mitgeteilt, dass der Titel später als geplant für PS4 und Xbox One auf den Markt gebracht wird. Während kein Veröffentlichungsdatum für diese Versionen des Spiels genannt wurde, betonte Frogwares in einem Statement, dass sie „nicht viel später“ als die PS5-, PC- und Xbox Series X/S-Editionen erscheinen werden.

„Wir als Studio haben beschlossen, dass wir etwas mehr Zeit brauchen, um an den PS4- und Xbox One-Versionen von Sherlock Holmes Chapter One zu arbeiten. Daher werden die PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Versionen diesen Herbst erscheinen, aber die PS4- und XB1-Versionen sind für ein späteres Datum geplant – aber nicht so viel später“, so die Entwickler.

Höchstens ein paar Wochen

Der Grund für die Verschiebung liege darin, dass das Unternehmen mehr Zeit und ein wenig Spielraum braucht, um diese Versionen richtig fertigzustellen. „Wir sprechen von höchstens ein paar Wochen, aber wir werden euch bald genaue Daten nennen“, so Frogwares. Gleichzeitig möchte das Unternehmen klarstellen, dass die Last-Gen-Versionen nicht gestrichen wurden. An ihnen werde in diesem Moment gearbeitet.

Schon am 16. September 2021 wird es weitere Neuigkeiten zu „Sherlock Holmes Chapter One“ geben. Frogwares möchte eure meistgestellten Fragen beantworten, was unter anderem in den sozialen Netzwerken passieren soll.

Mehr zu Sherlock Holmes Chapter One:

In „Sherlock Holmes: Chapter One“ erwarten euch fünf Hauptquests, die sich über mehrere Stunden erstrecken. Obendrauf gibt es mehr als 30 Nebenquests von unterschiedlicher Größe und Komplexität, die jeweils eine moralische Auswahl bieten sollen. Angaben zur geschätzten Spielzeit und viele weitere Details zum Spiel erfahrt ihr in dieser Meldung.

