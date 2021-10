Ghost Recon Frontline: Neuer Battle Royale-Ansatz mit über 100 Spielern angekündigt – Details und Trailer

Mit einem neuen Massive-Multiplayer-Shooter namens "Tom Clancy's Ghost Recon: Frontline" sollen Spieler in Zukunft eine neue Alternative auf dem Free-to-Play-Markt geboten bekommen. Erste Details und Trailer wurden bereits enthüllt.

Am gestrigen Abend haben Ubisoft und Ubisoft Bukarest mit „Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline“ einen neuen Massive-Multiplayer-Shooter angekündigt, der sich für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC, Google Stadia und Luna in Entwicklung befindet und bereits zum Launch mit einer vollständigen Crossplay-Unterstützung daherkommen soll.

Willkommen auf Drakemoor

In „Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline“ werden über 100 Spieler gegeneinander antreten und die Insel Drakemoor erkunden. Dabei handelt es sich um eine offene Spielwelt voller Wahrzeichen und Biomen. Des Weiteren werden die Spieler taktische Support-Tools erhalten, die ihnen in verschiedenen Spielmodi die völlige Freiheit sowie ein flexibles und strategisches Spielerlebnis bieten sollen.

Der Hauptmodus namens „Expedition“ wird das Battle Royale-Modell neu interpretieren. Mehr als 100 Spieler, die in Dreier-Squads aufgeteilt werden, sollen dynamische Ziele erfüllen, um Informationen zu sammeln. Dabei verzichtet man auf einen sich schließenden Kreis, der das Schlachtfeld immer weiter verkleinert. Sobald ein Trupp genügend Informationen gesammelt hat, kann er sich zur Abwurfzone begeben und die Extraktion anfordern. Allerdings erfahren alle anderen Trupps von der Extraktion und werden versuchen, diese zu verhindern und sich die Informationen selbst zu sichern.

Außerdem verspricht Ubisoft Bukarest ein einzigartiges und fortschrittliches Klassensystem. Bisher hat man drei Klassen bestätigt, wobei zum Launch weitere zur Verfügung stehen sollen. Folgende Klassen wurden bisher genannt:

Sturmsoldat: hervorragende Überlebensfähigkeit im Nahkampg und allgemeine Fähigkeitsmanöver

Unterstützer: hervorragender Schutz durch Befestigungsfähigkeiten

Späher: Aufspüren von Feinden und Aufklärung von Gebieten

Man kann selbst während der Mission zwischen den Klassen wechseln, wodurch sich jede Partie unterschiedlich spielen soll. Weitere Klassen sollen in den kommenden Wochen und Monaten vorgestellt werden.

Auf der offiziellen Seite kann man sich bereits für einen ersten geschlossenen Test anmelden, der vom 14. bis zum 21. Oktober 2021 auf dem PC stattfinden soll. Indes kann man sich auch für andere Plattformen registrieren.

Einen offiziellen Erscheinungstermin hat „Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontlines“ noch nicht erhalten. Stattdessen kann man sich die Enthüllungstrailer anschauen.

