PSN Store Sale: Rund 400 Angebote im PlayStation Store

Im PlayStation Store ging ein weiterer Sale an den Start. Rund 400 Spiele wurden im Preis gesenkt. Darunter befinden sich viele Angebote mit einem Zusatzrabatt für PS Plus-Mitglieder.

Auch mehrere "Yakuza"-Spiele sind im Angebot.

Im PlayStation Store ging auch am heutigen Mittwoch ein neuer Sale an den Start. Rund 400 Spiele wurden diesmal im Preis gesenkt. Nachfolgend seht ihr wie üblich einige Beispiele. Die komplette Liste ist weiter unten verlinkt.

Günstiger bekommt ihr im Rahmen des Sales. Von 29,99 Euro wurde der Titel auf 16,49 Euro gesenkt. PS Plus-Mitglieder zahlen sogar nur 14,99 Euro. Im PlayStation Store ist es der bisher beste Preis. Dieist für 21,99 statt 39,99 Euro im Angebot. Als Mitglied bei PlayStation Plus zahlt ihr mit 19,99 Euro nochmals 2 Euro weniger.

Ebenfalls einen Double Discount gibt es für „Spiritfarer“. Hier sank der Preis im Rahmen des Sales von 24,99 auf 14,99 Euro bzw. für PS Plus-User auf 12,49 Euro. Nur einen einfachen Rabatt erhaltet ihr beim Kauf von „Vanquish“. Der Sale-Preis beträgt 9,99 statt 24,99 Euro. Ein solches Angebot sehen wir im PlayStation Store nicht zum ersten Mal.

„Duck Souls+“, das flüchtig gelesen wie ein bekanntes Spiel von From Software klingt, kann im Zuge der neuen Rabattaktion für 1,99 statt 4,99 Euro gekauft werden. Für „Wattam“ werden 7,99 statt 19,99 Euro fällig. Ebenfalls sind mehrere „Yakuza“-Spiele im Angebot, darunter „Yakuza 3 Remastered“, „Yakuza 4 Remastered“ und „Yakuza 5 Remastered“ jeweils für 9,99 statt 19,99 Euro.

Die „Tales of Vesperia: Definitive Edition“ ist ein weiterer Bestandteil des Sales: 9,99 statt 39,99 Euro werden bis zum Ende der Aktion fällig. „Nickelodeon Kart Racers“ bekommt ihr für 7,49 statt 29,99 Euro, die „Final Fantasy XV Royal Edition“ für 17,49 statt 34,99 Euro. Obendrauf könnt ihr „Onrush“ packen. Hier sind es 2,49 statt 9,99 Euro. Nachfolgend einige weitere Spiele des Sales:

Das war längst nicht alles. Ein vorläufige Übersicht über die neuen Angebote im PlayStation Store findet ihr auf psprices.com. Darüber hinaus sollte im Laufe des Tages in der Angebote-Kategorie im PlayStation Store eine offizielle Übersicht an den Start gehen. Zu finden sind dort auch die Angebote der vergangenen Woche. Zudem wurden in dieser Woche die PS Plus-Spiele für Oktober 2021 freigeschaltet, falls ihr momentan kein weiteres Geld ausgeben möchtet.

