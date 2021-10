PS Plus Oktober 2021: Spiele ab sofort zum Download bereit

Diese drei Spiele sind im Oktober dabei.

Sony hat die PlayStation-Plus-Spiele für Oktober 2021 freigeschaltet. Sie können ab sofort in die persönliche Bibliothek gepackt und ohne Zusatzkosten gespielt werden. Alles was ihr benötigt, ist eine Mitgliedschaft beim Premiumdienst, die ihr für rund 60 Euro pro Jahr bekommt.

Im Oktober erhaltet ihr einmal mehr drei Spiele, von denen sich eins explizit an PS5-Besitzer richtet. Es handelt sich um „Hell Let Loose“, das Spieler ohne PS Plus-Mitgliedschaft für 39,99 Euro erwerben können. Ebenfalls freigeschaltet wurden „Mortal Kombat X“ und „PGA Tour 2K21“ jeweils für PS4. Nachfolgend die komplette Liste:

PS Plus im Oktober 2021

Hell Let Loose (PS5)

Veröffentlichung am 5. Oktober

Metascore: 79 (PC)

(PC) User-Score: 7.3 (PC)

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Mortal Kombat X (PS4)

Veröffentlicht im April 2015

Metascore: 83

User-Score: 7.8

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

PGA Tour 2K21 (PS4)

Veröffentlicht im August 2020

Metascore: 76

User-Score: 6.3

Regulärer Preis: 59,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

In Anspruch nehmen müsst ihr die PS Plus-Spiele für Oktober 2021 bis zum erneuten Austausch der Instant Games Collection, also bis Anfang November. Sobald ihr sie in eure Bibliothek gepackt habt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen, solange eure PS Plus-Mitgliedschaft aktiv ist.

Auch die Termine für PS Plus im November 2021 können grob vorhergesagt werden. So ist davon auszugehen, dass die Ankündigung am 27. Oktober 2021 und die Freischaltung am 2. November 2021 erfolgen werden. Es ist eine altbewährte Regel: PS Plus-Spiele werden meist am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt.

Die Kosten für PlayStation Plus halten sich durchaus im Rahmen. So werden für eine Jahresmitgliedschaft wie anfangs erwähnt rund 60 Euro fällig. Ebenfalls gibt es Abstufungen, sofern ihr einen kürzeren Zeitraum benötigt. Die Dreimonatsmitgliedschaft kostet 24,99 Euro. Die Monatsmitgliedschaft 8,99 Euro.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Neben der Instant Games Collection bietet PlayStation Plus noch mehr Vorteile. Dazu zählen der Zugriff auf die Online-Modi von PS4- und PS5-Spielen, der Cloud-Speicher, besondere Rabatte (meist PS Plus-Double-Discounts) und hin und wieder besondere Aktionen wie exklusive Download-Packs und Betas. Mehr zu PS Plus ist in unserer verlinkten Themen-Übersicht aufgelistet.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store