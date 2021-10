Monark: Westlicher Erscheinungstermin steht fest – Neuer Trailer zum JRPG

Die Verantwortlichen von NIS America haben westliche Erscheinungstermine für das kommende Japano-Rollenspiel „Monark“ bekanntgegeben. Demnach wird das Abenteuer ehemaliger „Shin Megami Tensei“-Entwickler am 25. Februar 2022 in Europa für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erscheinen. In Nordamerika erfolgt die Veröffentlichung bereits am 22. Februar 2022.

Die Spieler werden sich in „Monark“ vielen Gefahren stellen müssen. Äußere und innere Feinde werden auf einen warten, nachdem die Shin-Mikado-Academy in einen angsteinflößenden Nebel eingehüllt wurde. Ihr müsst euer Ego entwickeln und Pakte brechen, die euch von den sogenannten „Pactbearers“ auferlegt wurden, um den Nebel zu bekämpfen.

Dafür werdet ihr die Otherworld besuchen und eure eingeschlossenen Freunde retten. In der Otherworld warten Dämonen auf einen, die man auch für die eigene Sache rekrutieren kann. Man wird die „Authority of Vanity“ nutzen, um die „Fiends“ zu beschwören, wobei ihre Kraft von dem Ego des Meisters abhängen wird.

Mehr zum Thema: Monark – Der zweite Trailer zum düsteren JRPG treibt die Schüler in den Wahnsinn

Damit man einen weiteren Eindruck von „Monark“ erhält, haben die Verantwortlichen auch den „Adversaries“-Trailer bereitgestellt, den wir unterhalb des Artikels für euch eingebunden haben.

Features von Monark

Tauche in den Wahnsinn ein: Wechsle zwischen den Welten – erkunde den Nebel in der echten Welt oder Kämpfe in der mysteriösen Otherworld. Rufe Verbündete zur Hilfe, bekämpfe die Gegner und enthülle die Geheimnisse der Akademie. Wirst du verrückt und zerstörst dein eigenes Ich?

Wechsle zwischen den Welten – erkunde den Nebel in der echten Welt oder Kämpfe in der mysteriösen Otherworld. Rufe Verbündete zur Hilfe, bekämpfe die Gegner und enthülle die Geheimnisse der Akademie. Wirst du verrückt und zerstörst dein eigenes Ich? In den Nebel und darüber hinaus: Tauche in ein dunkles Reich ein, in dem die Realität mit dir selbst kollidiert. Die mysteriöse Welten werden mit einem surrealen, dunklen Neo-Fantasy-Stil und ihren Charakteren zum Leben erweckt.

Tauche in ein dunkles Reich ein, in dem die Realität mit dir selbst kollidiert. Die mysteriöse Welten werden mit einem surrealen, dunklen Neo-Fantasy-Stil und ihren Charakteren zum Leben erweckt. Die Macht des eigenen Ichs: Stärke dein Ego und verändere das Auftreten deiner Fiends mitsamt ihrer Fähigkeiten. Schalte diverse Fiends frei, die du in den Kampf schickst. Das freie Taktik-System erlaubt dir, die Einheiten auf dem Kampffeld so zu positionieren, so dass die Zerstörung auf deine Gegner niederprasselt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Monark