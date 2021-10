Dragon Ball Xenoverse 2: Neuer Trailer zum Legendary Pack 2 veröffentlicht

Legendary Pack 2 von "Dragon Ball Xenoverse 2" erscheint voraussichtlich im Herbst 2021.

Seit mittlerweile über sechs Jahren unterstützen Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von Dimps ihr Action-RPG „Dragon Ball Xenoverse 2“ fleißig mit neuen Inhalten. Nun steht in Form des „Legendary Pack 2“ die nächste Erweiterung in den Startlöchern, die sowohl neue Charaktere als auch neue Quests sowie Storyinhalte bieten wird. Den frisch veröffentlichten Trailer könnt ihr euch wie immer weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Dragon Ball Xenoverse 2: Gogeta und Caulifla (SSJ2) stürzen sich in den Kampf

Das neue Video zeigt unter anderem den Dämon Fu, der weiterhin durch verschiedene Zeitlinien reist, um dort seine Experimente durchzuführen. Dabei verändert er mal wieder wissentlich den Lauf der Geschichte, um zu beobachten, wie sich seine Veränderungen auf die ursprünglichen Ereignisse auswirken. Er greift beispielsweise in den Kampf zwischen Gogeta und Broly ein und blockiert die Super-Saiyajin Blue-Form des Fusionskriegers.

Gogeta (DBS) in seiner normalen Form ist einer der neuen Charaktere, mit denen Spieler bald in den Kampf ziehen dürfen. Darüber hinaus schließt sich ebenfalls Saiyajin-Dame Caulifla dem Roster an und zwar als Zweifacher Super-Saiyajin. Zu sehen ist sie ebenfalls im Kampf gegen den Legendären Super-Saiyajin Broly. Neben den zwei Saiyajin wird ebenfalls Jiren in seiner „Full Power“-Form aus „Dragon Ball Super“ als neue Spielfigur erscheinen.

Das Ende des Trailers zeigt indes, dass Fu an einem ganz besonderen Zeitpunkt in den Geschichtsverlauf eingreifen will: Den Moment, in dem Son-Gokus Vater Bardock gegen Bösewicht Freezer rebelliert. Der Dämon bietet dem Saiyajin-Krieger Hilfe an, um das Schicksal zu ändern, was Potential für eine spannende neue Story haben dürfte.

Das „Legendary Pack 2“ zu „Dragon Ball Xenoverse 2“ erscheint voraussichtlich im Herbst 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, den PC und Google Stadia. Einen genauen Veröffentlichungstermin hat die DLC-Erweiterung derzeit noch nicht.

Freut ihr euch auf Legendary Pack 2 für „Dragon Ball Xenoverse 2“?

