Fallout 76: Free-Play-Woche und Gruselige-Verbrannte-Event stehen zur Verfügung

Bethesda Softworks und Bethesda Game Studios werden am kommenden Samstag, den 23. Oktober 2021 den „Tag, an dem die Bomben fielen“ feiern. Aus diesem Grund veranstaltet man in „Fallout 76“ das Gruselige-Verbrannte-Event und bietet eine Free-Play-Woche an.

Kostenlose Reise nach Appalachia

Ab sofort kann man bis zum 25. Oktober 2021 das vollständige Spiel kostenlos (PlayStation Plus notwendig) erleben. Wer sich nach dem Event „Fallout 76“ kauft, kann auch den vollständigen Fortschritt übernehmen. Damit euch der Kauf leichter fällt, befindet sich das Spiel aktuell mit 75 Prozent im Rabatt. Im Spiel werden auch einige Rabatte wie das Scheine-Segen-Event enthalten sein, mit dem man vom 21. bis 25. Oktober bis zu 50 Prozent auf Lieferantin-Gegenständen spart. Zudem befinden sich die Atome im Angebot.

Da sich jedoch mit großen Schritten das Halloween-Fest nähert, können die Spieler auch in Appalachia auf Grusel-Spaß treffen. So haben sich einige Verbrannte in schauerliche Klamotten geworfen, um den Spielern auch zahlreiche Goodies zukommen zu lassen. Dementsprechend sollte man sich in den Kampf stürzen und den Verbrannten die Süßigkeiten abnehmen. Das Event wird bis zum 2. November 2021 zur Verfügung stehen. Weitere Details kann man hier entdecken.

Zusätzlich haben die Verantwortlichen einen neuen Patch veröffentlicht. Die vollständigen Patchnotes kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken.

