Backbone: Das Post-Noir-Adventure erscheint für die Konsolen – Trailer & Releasetermin

Wie die Entwickler von Raw Fury bekannt gaben, wird das im Post-Noir-Stil gehaltene Adventure "Backbone" auch für die Konsolen erscheinen. Der Release für die Konsolen erfolgt bereits in der kommenden Woche.

"Backbone" findet den Weg auf die Konsolen.

Im Juni dieses Jahres veröffentlichten die Entwickler von Raw Fury das im Post-Noir-Stil gehaltene Adventure „Backbone“ bereits für den PC.

Wie das Studio zum Abschluss der Woche bekannt gab, werden auch Konsolen-Spieler mit „Backbone“ bedacht. Laut der Ankündigung für die Konsolen wird das Adventure am 28. Oktober 2021 und somit schon Ende der kommenden Woche für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Hinsichtlich der Inhalte und der technischen Umsetzung wird die gleiche Kost geboten wie in der bereits erhältlichen PC-Fassung.

Eine emotionale Geschichte versprochen

In „Backbone“ schlüpft ihr in die Rolle des Waschbär-Privatdetektivs Howard Lotor und erlebt laut offiziellen Angaben eine emotionale und spannende Geschichte. Als Schauplatz fungiert eine düstere Version der kanadischen Metropole Vancouver. Doch selbst in dieser dunklen Zeit besteht laut den Entwicklern noch Hoffnung.

„Dies ist die Geschichte einer kalten und gefühllosen Welt, in der es trotz allem echte Beziehungen gibt und ein zwar angeschlagener jedoch unbeugsamer Wille vorherrscht, etwas zu verändern. Alle wollen die Welt verändern, doch nicht immer zum Besseren“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Das Gameplay von Backbone erzählt eine Geschichte voller Emotionen und tiefgründiger, verzweigter Dialoge, die von klassischen RPGs inspiriert sind. Zudem erkundest du vielfältige Umgebungen. Das Ende aller Dinge ist unvermeidbar, aber welche Version von Howard Lotor das Ende erreicht, liegt allein deiner Hand.“

Anbei der offizielle Trailer zum nahenden Launch für die Konsolen.

