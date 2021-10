The Caligula Effect 2: Ab sofort für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erhältlich – Launch-Trailer

Ab sofort können sich die Spieler in "The Caligula Effect 2" nach Redo begeben, um mit dem Go-Home-Club gegen Regret und die Obbligato-Musiker zu kämpfen und die Menschheit zu retten.

Die Verantwortlichen von NIS America weisen noch einmal darauf hin, dass das Abenteuer „The Caligula Effect 2“ ab heute für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erhältlich ist. Die Spieler werden erneut den Go-Home-Club erleben, der sich den Gefahren in Redo stellt. Dabei handelt es sich um ein „Paradies“, in dem Regret und Obbligato-Musiker dominant sind.

Die Welt von Redo wurde von der Virtuadoll „Regret“ erschaffen, die die Menschen vor ihrer bedauerlichen Vergangenheit bewahren möchte. Dafür sperrt sie die Menschheit unwissentlich in einer Simulation ein. Allerdings wird das „Paradies“ von einem virtuellen Idol namens „χ“ zerrüttet, als es die Erinnerungen eines Schülers an die reale Welt wiederherstellt. Daraufhin wird der Go-Home-Club wieder zusammengerufen, um Regret und die Obbligato-Musiker in die Flucht zu schlagen.

Mit einem neuen Trailer kann man bereits einen Eindruck von „The Caligula Effect 2“ erhalten.

Features von The Caligula Effect 2

Willkommen in der Tatefushi-Academy: Triff auf die neuen Gesichter des Go-Home-Clubs, deren Erinnerungen vom Virtuadoll χ wiederhergestellt wurden. Rekrutiere weitere Studenten, die dir helfen, den Virtuadoll, Regret und die Obbligato-Musicians herauszufordern und den Fluchtweg aus der falschen Welt von Redo zu finden.

Flucht-Kämpfe: Benutze die Imaginary-Chain, um die Züge deiner Gegner zu erahnen. Mit der perfekten Strategie und Technik kannst du dir einen Vorteil im Kampf verschaffen.

Ein unvergessenes Paradies: Eine meistervolle Geschichte des Persona-Autors Tadashi Satomi und Takuya Yamanaka. Mit dem pulsierenden, vocaloid-inspirierten Soundtrack, wird die Welt von Redo zu einem unvergleichlichen Ort für alle Sinne.

