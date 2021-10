Marvel’s Guardians of the Galaxy: Das Opening und reichlich Gameplay auf der PS5

Mehrere Gameplay-Videos zu "Marvel's Guardians of the Galaxy" sind online gegangen. Unter anderem durften die Jungs von IGN ausführlich Hand anlegen. Ihr dürft dabei zuschauen, wie Star-Lords Reise beginnt und was ihr vom Gameplay erwarten könnt.

Star-Lords nächstes Abenteuer beginnt in drei Tagen.

Am kommenden Dienstag erscheint „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC. Wie gut das kosmische Superhelden-Abenteuer auf der PS5 performt, seht ihr in zwei frisch veröffentlichten IGN-Videos.

Wir sehen die ersten 21 Minuten des Spiels, in denen sich Peter Quill alias Star-Lord auf eine heldenhafte Reise begibt. Gemeinsam mit den Wächtern Drax der Zerstörer, Groot, Rocket Raccoon und Gamora zieht er los, um das Universum zu retten.

Optisch überzeugend

Grafisch weiß das Spiel definitiv zu überzeugen und strotzt nur so vor Details. Auch die Handlung wirkt vielversprechend. Während den Gameplay-Passagen führen die Guardians fortlaufend Gespräche miteinander. Laut den Entwicklern sind doppelt so viele Dialoge wie in einem „Deus Ex“-Ableger enthalten. Lediglich die Animationen wirken an manchen Stellen etwas hakelig. Marvel-Anhänger und Fans von cinematischen Third-Person-Adventures sollten jedenfalls auf ihre Kosten kommen.

Im PlayStation Store wird „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ zu einem Preis von 69,99 Euro angeboten. Durch den Kauf erhaltet ihr sowohl die PS4- als auch die PS5-Version.

Kürzlich haben die Verantwortlichen von Eidos Montreal verkündet, dass das lineare Action-Adventure drei Schwierigkeitsgrade enthalten wird: „Einfach“, „Empfohlen“ und „Schwer“. Außerdem lassen sich die Gameplay-Elemente an eure Bedürfnisse anpassen.

Related Posts

Wer die anfänglichen Zwischensequenzen überspringen möchte: Ab Minute 11:08 beginnt das eigentliche Gameplay. Wer danach immer noch nicht genug hat, kann sich ein weiteres Gameplay-Video anschauen. Dort steht die Action im Vordergrund.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Marvel's Guardians of the Galaxy