Blue Reflection Second Light: Demo für PS4 im PlayStation Store

Zu "Blue Reflection Second Light" wurde eine Demo veröffentlicht. Nach dem Download der Anspielfassung könnt ihr euch mit der Story beschäftigen.

"Blue Reflection Second Light" kommt am 9. November 2021 auf den Markt.

Demos von Spielen sind zwar längst nicht mehr die Regel, doch verzichten nicht alle Entwickler und Publisher darauf. Jüngstes Beispiel ist die Anspielfassung von „Blue Reflection Second Light“, die ab sofort und natürlich völlig kostenfrei aus dem PlayStation Store geladen und ausprobiert werden kann.

Inhalte der Demo

Prolog: Gibt euch die Möglichkeit, alle Systeme des Titels auszuprobieren und den Anfang der Story mitzuerleben.

Story-Demo: Hier erlebt ihr den Mittelteil der Story, in dem Hiori Hirahara auftritt, die Hauptfigur aus „Blue Reflection“ (Anime-Version).

Mit der Demo von „Blue Reflection Second Light“ habt ihr die Möglichkeit, in die Story des Titels hineinzuschnuppern. Aufgeteilt wurde das Ganze in zwei Teile, die nachfolgend beschrieben sind:

Sofern ihr im „Prolog“ der Demoversion Inhalte abschließt und Speicherdaten erstellt, könnt ihr in der Vollversion auf folgende Inhalte zugreifen:

Bunny-Kopfaccessoire für Ao: Ein Kopfaccessoire, bei dem es so aussieht, als würde ein Hase auf ihrem Kopf sitzen.

Fragment „Preparing for the Unknown“: Ein Ausrüstungsgegenstand, der den nachfolgenden Effekt bewirkt. Erhöht den ausgeteilten Schaden und senkt den erlittenen Schaden, wenn ein Gegner mindestens 3 Levels höher ist als ihr.

Um Speicherdaten von der Demoversion in die Vollversion zu übertragen, muss die Vollversion auf die aktuellste Version aktualisiert werden.

Zum Demo-Download im PlayStation Store >>

Die Geschichte von „Blue Reflection Second Light“ erzählt die Abenteuer von Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo und Yuki Kinjou. Die drei Schülerinnen finden sich in einer mysteriösen, schwebenden Akademie wieder und begeben sich auf die Suche nach Hinweisen, die ihnen einen Weg nach Hause zeigen könnten. Da sie sich nur noch an ihre Namen erinnern, könnte jeder Hinweis von Nutzen sein.

Weitere Meldungen zu Blue Reflection Second Light:

Verkauft wird „Blue Reflection Second Light“ in mehreren Editions, darunter die Standardversion für 59,99 Euro, die Digital Deluxe Edition für 74,99 Euro und die Ultimate Edition für 114,99 Euro. Mehr zu „Blue Reflection Second Light“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Blue Reflection: Second Light